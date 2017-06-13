banner181

banner197
Ana SayfaEKONOMİ

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI

13 Haziran 2017 Salı 12:55
Bu haber 524 kez okundu

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış gösterdi

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI
ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 48,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 29,1 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, nisanda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9 ile sermaye malında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 166,6 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında oldu. Bu artışı yüzde 13,4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, yüzde 7,2 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.

Söz konusu dönemde en fazla azalış, yüzde 15,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ile onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 10,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.