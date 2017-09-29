banner181
Ana SayfaEKONOMİ

Samsun'da 104 projeye 14 milyon lira hibe verildi

29 Eylül 2017 Cuma 10:42
Bu haber 550 kez okundu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD II programı kapsamında 104 projeye 14 milyon lira hibe verdi

Samsun'da 104 projeye 14 milyon lira hibe verildi
SAMSUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun Koordinatörlüğü, IPARD II programı kapsamında 104 projeye 14 milyon lira hibe verdi.

IPARD II Yatırım Sözleşmesi töreni TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde yapıldı.

Törende konuşan  TKDK Samsun Koordinatörü Bülent Turan, Samsun'da bugüne kadar 844 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tamamlanan 741 projeye 102 milyon 300 bin lira hibe desteği verdiklerini belirten Turan, "IPARD II döneminde süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, et ve et ürünlerinin işlenmesi, su ürünlerinin işlenmesi yatırımlarına destek veriyoruz. Ayrıca tıbbı aramotik bitkiler, turizm yatırımlarına da destek veriyoruz. Özellikle bölgemizde bu yıl başlanacak olan kültür balığı projelerine de destek vereceğiz." dedi.

IPARD II Yatırım Sözleşmesi programı kapsamında 104 projeye 14 milyon lira hibe vereceklerini aktaran Turan, yatırımcı ve üreticilerle sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise tarımsal işletmelerin desteklenmesinin üretici ve yatırımcılara büyük katkı sağladığını ifade ederek, "TKDK'nın çalışmaları gerçekten göz doldurucu ve takdir edilen çalışmalar. Bu projelerin arttırılması lazım." ifadesini kullandı.

 




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.