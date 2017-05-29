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ŞAMPİYONLUK BEŞİKTAŞ HİSSELERİNİ COŞTURDU

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:07
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Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri, dün futbol takımının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından güne yükselişle başladı.

ŞAMPİYONLUK BEŞİKTAŞ HİSSELERİNİ COŞTURDU
BUL (AA) -  

Beşiktaş futbol takımı, dün Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 2016-2017 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri, futbol kulübünün şampiyonluğu ile güne 0,4 yükselişle 4,63 TL'den başlasa da açılışın ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 4,35 TL'yi gördü. 

Beşiktaş hisseleri, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 4,64 TL'de işlem görüyor. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yüzde 4,24 artışla 29,50 TL'den, Trabzonspor Sportif AŞ hisseleri yüzde 2,17 primle 2,83 TL'den, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri de yüzde 1,46 değer kazancıyla 36,20 TL'den alıcı buluyor. 

Analistler, Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalinin borsada haftalar öncesinde fiyatlandığını belirterek, beklentinin gerçekleşmesinin kar satışlarını tetiklediğini, ancak teknik açıdan destek konumundaki 4,35 seviyesinin üzerinde satışların karşılanmasının önemli olduğunu kaydetti. Beşiktaş hisselerinin 4,35 TL üzerinde kaldığı sürece yükseliş potansiyelini devam ettirebileceğini aktaran analistler, 4,75 TL seviyesinin ise kısa vadede direnç konumuna geldiğini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı
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