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RUSYA'NIN TÜRKİYE'DEN DOMATES İTHALATI

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:08
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TÜSEMKOM Başkan Vekili Öztürk: "Rusya, Karadeniz sahilinde, Gürcistan'da, güney kesimlerinde kendi seralarını oluşturup, kendi üretim yapmaya çalışıyor. Eğer başarılı olur ise Türkiye'den domates ithalatını durduracak. Başarılı olmaz ise Türkiye ile masaya oturacak. Burada yapmaya çalıştığı şey, süre kazanmak"

RUSYA'NIN TÜRKİYE'DEN DOMATES İTHALATI
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Vekili Halil Öztürk, Rusya'nın domates ithalatında süre uzatarak kendi üretimini sınamaya ve denemeye çalıştığı söyledi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını İzmir Fuarı'nda görüşeceğini bildirmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın her türlü ürünün ithalatını serbest bırakıp sadece domatesin ithalatına yasak getirmesinin düşündürücü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Niye illa domateste böyle bir kısıtlama yapıyor? Bizim gördüğümüz Rusya, kendi üretimini yapmaya çalışıyor. Karadeniz sahilinde, Gürcistan'da, güney kesimlerinde kendi seralarını oluşturup, kendi üretim yapmaya çalışıyor. Eğer başarılı olursa Türkiye'den domates ithalatını durduracak. Başarılı olmaz ise Türkiye ile masaya oturacak. Burada yapmaya çalıştığı şey, süre kazanmak. Yani orada kendi üretimini görecek, ürettiği domatesin maliyet hesabını yapacak. Bu maliyet hesabından eğer Türkiye'den ithal ettiği domates yüksek çıkar ise o zaman Türkiye'ye dönecek."

Türkiye'nin domateste Rusya pazarına bağlı kalmaması gerektiğini aktaran Öztürk, "Artık yeni pazarlar oluşturmamız lazım. Bilhassa Ortadoğu bizim için hem yakın bir pazar hem önemli bir pazar. Mutlaka Ortadoğu'daki ülkelerle bu teması sağlamamız lazım." dedi. 

Öztürk, Rusya'ya "Bizim size ihtiyacımız yok" mesajının verilmesi gerektiğini savunarak hükümetin yeni pazarlar konusunda ihracatçıya gerekli tüm desteği sağlamasını arzuladıklarını kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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