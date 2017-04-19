"RUSYA İLE NİHAİ MÜZAKERELER MAYISTA"

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich de 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız." dedi.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi Toplantıları için ABD'ye gidişi öncesinde AA muhabirine, Rusya'da dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirleri ve ticari ilişkileri görüşmek üzere, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet üyeleriyle dün Moskova'ya gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılmasının ele alındığını anlatan Şimşek, müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyetleriyle Türk işçi çalıştırılması ve karayolu ulaştırmasındaki engellerle vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Şimşek, "Moskova'daki heyetler arası görüşmelerimiz verimli geçti. Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Daha sonra 6-7 Mayıs'ta Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich de Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı