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RÖNESANS'TAN HOLLANDA'YA 1 MİLYAR AVROLUK PROJE

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
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Şirket, geçen yıl satın aldığı Ballast Nedam ile birlikte Hollanda Rotterdam'da yol ve tünellerden oluşan yaklaşık 1 milyar avro tutarındaki PPP (kamu-özel ortaklığı) projesini hayata geçirecek

RÖNESANS'TAN HOLLANDA'YA 1 MİLYAR AVROLUK PROJE
İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, geçen yıl satın aldığı Ballast Nedam ile Hollanda Rotterdam'da yol ve tünellerden oluşan yaklaşık 1 milyar avro tutarındaki kamu özel ortaklığı (PPP) projesine imza atmaya hazırlanıyor. 

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Rönesans, dünyanın lider müteahhitlik şirketleri arasında yer alma hedefiyle organik ve inorganik büyümesini sürdürüyor. 

Bu amaçla Avusturyalı Alpine Bau şirketinin İsviçre'deki iştiraki Hergiswil ve Alman Heitkamp şirketini bünyesine katan Rönesans Holding, Hollandalı inşaat şirketi Ballast Nedam'ın da tamamını satın aldı.

Satın almaların ilk sonucu olarak, Avrupa'nın 100 yıllık hayali, dünyanın en uzun tüneli Goothard Base'i hayata geçiren ve Zürih ile Milano'yu birbirine bağlayan şirket, şimdi de Rotterdam'da yollar ve tünellerden oluşan devasa bir proje için ilk adımları atıyor.

Hollanda'nın en merkezi bölgelerinden Rotterdam'da hayata geçecek "A24 Blankenburg-Verbinding"in ihalesi, geçici olarak Rönesans çatısı altındaki Ballast Nedam ile DEME ve Macquarie konsorsiyumuna emanet edildi. 

A24 Blankenburg-Verbinding Kamu-Özel Ortaklığı Projesi, mevcut ve yeni altyapının tasarımından oluşuyor. Rönesans'ın ihaleyi üstlenmesi, şirketin Türkiye'de sağlık alanında önemli PPP projelerindeki deneyimini Avrupa'ya da başarıyla taşıdığını ortaya koyuyor.

İşletmesi 20 yıl boyunca bu konsorsiyumda olacak proje, Hollanda'nın diğer şehirleriyle çevre bölgelerden Rotterdam'a erişimi kolaylaştıracak. 



- "İtiraz olmaması durumunda nihai sözleşmen kısa sürede tamamlanacak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ballast Nedam Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Düzyol, itiraz olmaması durumunda nihai sözleşmenin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. 

Düzyol, projenin Rotterdam bölgesinin 2020-2040 dönemini kapsayan Rotterdam Vooruit master planı çerçevesinde oluşturulduğunu belirterek, böyle büyük bir projede Rönesans Holding şirketi olarak yer almanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. 

Rönesans olarak Türkiye'nin sağlık dönüşümünde rol alacak önemli PPP projelerine de imza atmayı sürdürdüklerini bildiren Düzyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bu deneyim ve bilgi birikimini Avrupa'ya taşımanın mutluluğu içindeyiz. Proje bedeli yaklaşık 1 milyar avro. Bugüne kadar Avrupa'da dev satın almalar gerçekleştiren Rönesans olarak, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil, ülkemiz için de gurur kaynağıdır. Yaklaşık 150 yıllık deneyime sahip Ballast Nedam'ın Avrupa'daki büyüme ivmemizi katlayarak artıracağını geçen yıl açıklamıştık. A24 Blankenburg-Verbinding Kamu-Özel Ortaklığı Projesi, Goothard Base Projesi ile bu başarı hikayemizin en somut sonuçları arasında yerini şimdiden aldı."

Anadolu Haber Ajansı
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