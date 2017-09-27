"REKLAM YATIRIMLARI 6 AYDA YÜZDE 4,88 ARTTI"

Bu yılki televizyon rakamına bakıldığında 2 milyar 27 milyon liralık yatırım gördüklerini belirten İkiler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun 1,7 milyarı ölçülen kanallarda 319 milyonu ise ölçülmeyen kanallarda gerçekleşti. Basın rakamı 491 milyon lira. Bunun 448 milyon lirası gazetede 43 milyon lirası dergide gerçekleşiyor. Açık hava toplamında 231 milyon liralık bir harcama gerçekleşmiş durumda. Radyo 91 milyon lira, sinema toplamı 45,6 milyon lira. Dijitali 3 kırılımda datasını paylaşıyoruz. Toplamı 953 milyon lira olmak üzere. Display 382 milyon, mobil 110 milyon, arama motoru ise 460 milyon lira. 2017 yılının ilk 6 ayında toplamda 3 milyar 840 milyonluk bir yatırım gerçekleşmiş görünüyor. Bu rakamı geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımız zaman 4,88'lik bir büyüme yaklaşık yüzde 5'e varan büyüme rakamı.
"Bütün dünya değişim ve dönüşümün sancılarını yaşıyor"
Demet İkiler, toplam reklam yatırımlarının 5 milyar 150 milyon lira olarak açıklandığını belirterek, "Dolar değerini de 3,64 lira paritesinden alıyoruz. 1,4 milyon dolarlık büyüklükten söz edebiliyoruz." şeklinde konuştu. İkiler, dünyada yüzde 7,4 büyüme olduğunu ama dünyada reklam verenlerin genel reklam verme anlayışına bakıldığında büyümenin belli oranlarda yavaşlamış durumda olduğunun altını çizdi. İkiler, "Büyük reklam verenlerin daha geleneksel anlamda ürün hizmet üreten yapıların teknolojik değişimden ve bunun insan hayatına getirdiği belli kullanım alışkanlıklarından etkilendiğini görmek mümkün." ifadelerini kullandı. Bütün dünyanın değişim ve dönüşümün sancılarını yaşadığını belirten İkiler, "Bu bütün dünyayı etkilediği kadar Türkiye'yi de etkiliyor. Bu Türkiye'nin kendi içerisinde bulunduğu ekonomik veya siyasi koşullardan bağımsız birşey değişim dönüşüm gerçeklerinin etkisi. Kendi reklam verenlerimize baktığımız zaman özellikle global reklam verenlerde bunun yansımalarını görüyoruz." dedi. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu da 5-6 Ekim tarihlerinde Uniq İstanbul'da düzenleyecekleri organizasyon ile 48 saat canlı müzik, 2 tam gün film gösterimi, 81 konuşmacı, 3 ödül töreni, parti, akşam koşuları, parkur yarışması ve enstalasyonlarla, gerçek bir festival olacağını söyledi.
Anadolu Haber Ajansı
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