Rekabet sağlanamadığı için 'iddia' iptal edildi

İddaa ihalesi yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal edildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir" İddia ihalesine, Turkcell iştiraki İnteltek 10 yıl için 200 milyar TL garanti içeren teklif sunmuştu.