Reis Gıda Dünya Tüketici Günü’ne Dikkat Çekiyor

1981 yılından bugüne bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda; 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde; gıda israfının önüne geçmek için duyarlı olmanın ve aşırı tüketim alışkanlıklarından vazgeçmenin önemini vurguluyor.

Bugün dünyadaki gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Çöpe giden gıda miktarı yıllık 1,6 milyar tona ve 1,2 trilyon dolara karşılık geliyor. Denklemin diğer tarafında ise açlık çeken yaklaşık 870 milyon insan yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) paylaştığı verilere göre, çöpe atılan gıdalar küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8’inden sorumlu. Reis Gıda, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkan gıda israfı konusunda herkesi duyarlılığa davet ediyor.

“Çocuklarımıza gıda israfına karşı durmayı öğretmeliyiz.”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Hem kurumlar hem de bireysel olarak yapacağımız şeyler var. Gıda ve tarım sektörüne bilinçli bir yön vermemiz gerekiyor. Biz Reis Gıda olarak; 38 yıldır sektördeki bilgi birikimimizle tarım ve gıda üretiminden tüketimine, kaynakların sürdürülebilirliğine ve verimli kullanılmasına, israfın önlenmesine yönelik konuları topluma güvenilir ve doğru bir şekilde sunuyoruz. Üreticiden tüketiciye yani tarladan sofraya israfın en aza indirilmesi, atık ve geri dönüşüm ile ilgili çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Mehmet Reis, “15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde çocuklarımıza gıda israfına karşı durmayı öğretmeliyiz. Bu sayede gıdaya saygılı bir nesil yetiştirmiş oluruz” dedi.

“Kilitli ambalajlar ile gıda israfının önüne geçeceğiz.”

Reis Gıda olarak; Sosyal sorumluluğu, şirket politikamıza yansıtmış ve marka kültürümüzün bir parçası haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz projeler ile topluma faydalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Değerlerimize ve gelecek nesillere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Yeni ürün grubumuz Royal Serisi’nin ambalajı tasarlanırken ağzı kilitli ambalaj tercih ettik. Kilitli ambalajlar ile gıda israfının önüne geçmeyi planlıyoruz” dedi.

“Tarım alanlarımıza sahip çıkmalıyız.”

Mehmet Reis, “Doğal varlıklarımızın birçoğu sürdürülebilir düzeylerin çok üzerinde tüketiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), artan toprak bozulması sonucunda bitkisel üretimde verimliliğinin düştüğünü ve bu durumun, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 1,5 milyar insanın gıda güvenliğini tehdit edebileceğini açıkladı. Yalnızca son 50 yıl içinde bile dünya genelindeki içme suyu tüketimi üç kat, fosil yakıt tüketimi beş kat arttı. Verimli tarım alanlarımız amacı dışında kullanılarak yok ediliyor. Tarım alanlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Sınırsız tüketim toplumsal bir sorundur

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde, Reis Gıda; sınırsız tüketimin toplumsal bir sorun olduğuna ve sadece tüketim peşinde koşmanın hem tüketici toplumlardaki yaşamın kalitesini azaltacağına hem de gelecek nesillere temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olacağına dikkat çekiyor. Mehmet Reis, “Bu sorunun çözümü; yaşamımızı sürdürecek kadar tüketip bundan mutlu olabileceğimiz bir toplum düzeni yaratmaktan ve herkesin bu hedefe ulaşmak için birlikte hareket ederek katkı sağlamasından geçiyor. Böylece bizden sonra gelecek tüm canlılara sürdürülebilir bir dünya bırakmış olacağız. İsraf etmeyelim yaşamı eşitleyelim, gıdada israfı önleyemezsek geleceğimizi kurtaramayız” dedi.