RADYO VE TELEVİZYON KURUM İSTATİSTİKLERİ

ANKARA (AA) - Faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı, 2015'te bin 268 olurken, bunların yüzde 73,7'sini karasal yayın yapan, yüzde 26,3'ünü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin radyo ve televizyon kurum istatistiklerini yayımladı. Buna göre, faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı 2015 yılında bin 268 oldu. Bunların yüzde 73,7'si karasal ortamda, yüzde 26,3'ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlardan oluştu. Karasal ortamda yayın yapan kurumların yüzde 78,3'ü radyo yayıncılığı, yüzde 11,9'u televizyon yayıncılığı, yüzde 9,9'u radyo ve televizyon yayıncılığı gerçekleştirdi. Söz konusu kurumların yüzde 80,6'sı yerel, yüzde 11,7'si bölgesel, yüzde 7,7'si ulusal yayın yaptı.



İstihdamın yüzde 63,3'ü ulusal yayın yapan kurumların

Toplam istihdamın yüzde 63,3'ünü karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Radyo ve televizyon kurumlarında 2015 yılında çalışanların yüzde 14,5'i yerel yayın yapan kurumlarda, yüzde 3,5'i bölgesel yayın yapan kurumlarda görev yaptı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise yüzde 18,7 olarak belirlendi. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde toplam istihdamın yüzde 86,1'i televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı. Toplam katma değerin yüzde 90,2'sini karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar sağladı. Radyo ve televizyon kurumlarında toplam katma değerin yüzde 0,6'sını karasal ortamda bölgesel yayın yapan kurumlar, yüzde 2,4'ünü karasal ortamda yerel yayın yapan kurumlar gerçekleştirdi. Katma değerin yüzde 6,8'i ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar tarafından hayata geçirildi. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde toplam katma değerin yüzde 92'si televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde gerçekleşti.



Yayın saatinin yüzde 71'i radyo yayıncılığı

Karasal ortamda yayın yapan kurumların 2015 yılı yayın süresi 8 milyon 168 bin 638 saat olarak hesaplanırken, toplam yayın saatinin yüzde 71'ini radyo yayıncılığı, yüzde 19'unu radyo ve televizyon yayıncılığı, yüzde 10'unu televizyon yayıncılığı oluşturdu. Toplam yayın süresinin yüzde 97,5'inde yerli yapım programlar yayınlandı. Yerli yapım programların toplam yayınlanma süresinin yüzde 71,8'i radyoda, yüzde 9,5'i televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda bu oran yüzde 41'i radyo, yüzde 28,7'si televizyon şeklinde oluştu.







Anadolu Haber Ajansı