QNB Finansbank, ülkemizde altıncısı düzenlenen Superbrands Türkiye 2016'da Türkiye’nin 'Süper Markaları” arasında yer aldı. 1994 yılından beri jüri ve tüketici değerlendirmeleri sonucunda süper markaları belirleyen Superbrandsworldwide, ülkemizde 2005 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2,5 ay süren Süper Markalar Türkiye 2016 çalışmasıyla, ülke genelindeki 4986 marka arasından 1148 marka; yatırımları, iş gücü kaliteleri, yaratıcılıkları, çevre duyarlılıkları, sosyal sorumluluk projelerine katkıları ve etik değerlere bağlılıkları gibi kriterlere göre aday markalar belirlendi. Jüri değerlendirmesiyle seçilen 300 marka, tüketici değerlendirmesine sunuldu.

Nielsen araştırma şirketiyle yapılan çalışmalar sonucunda QNB Finansbank, Türkiye’nin 'Süper Marka'ları arasında yer aldı.