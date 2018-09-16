PTT’DEN ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE BÜYÜK DESTEK

Toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştiren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yeni akademik yıla başlayacak olmanın heyecanı içindeki üniversiteli gençleri de unutmadı. Şirket, üniversitelilerin ticari gönderileri hariç APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde 30 indirim uyguluyor. 1 Eylül’de başlayan kampanya 15 Ekim’e kadar devam edecek.

PTT A.Ş., tüm üniversite öğrencilerinin bütçesine önemli katkı sağlayacak indirim kampanyasını sadece 1 Eylül-15 Ekim 2018 dönemiyle sınırlı tutmayacak. Yeni akademik yılda gençler 15 Ocak-1 Mart 2019 ve 1 Haziran-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında da yüzde 30 indirim imkanından yararlanacak.