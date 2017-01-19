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PİYASALAR TRUMP'I BEKLİYOR

19 Ocak 2017 Perşembe 12:10
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Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Hesse:"Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisi olumlu etkilenebilir ancak gelişmekte olan piyasalar içinse durum biraz karışık olabilir"

PİYASALAR TRUMP'I BEKLİYOR
İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU -  Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisinin olumlu etkilenebileceğini ancak gelişmekte olan piyasalar içinse durumun biraz karışık olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hesse, Trump'ın vergi reformlarının, altyapı harcamalarını artırmasının ve ABD'de üretimi destekleyecek ticari yaptırımların küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

Hesse, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasıyla birlikte Avrupa ekonomisinin olumlu etkilenebileceğini, gelişmekte olan piyasalar içinse durumun biraz karışık olabileceğini belirtti. Artan şirket kazançlarıyla birlikte güçlenen ABD ekonomisinin bu ülkenin hisse senedi piyasası için de olumlu olacağını aktaran Hesse, güçlü bir ABD ekonomisinin Avrupa'yı da olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Hesse, Trump'tan sonra gelişmekte olan piyasaların ise farklı biçimde etkilenebileceğini anlattı. ABD'nin artık daha fazla emtia ihraç edeceğini vurgulayan Hesse, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Brezilya gibi emtia ihraç eden ülkelerin Trump döneminden olumlu etkileneceği öngörüsünde bulundu.

Hesse, dolar borcu olan ve sanayi ürünü ithal eden ülkelerin ise Trump'ın başkanlık döneminden olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Jeopolitik durumun korumacı politikalara doğru kayacağını ifade eden Hesse, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da daha "şahin" bir tutum izleyeceğini aktardı.

Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth da Donald Trump'ın politik anlamda belirsizliklere sebep olabileceğini ancak büyüme ve enflasyon için önemli olan mali teşvikleri de sağlayabileceğini dile getirdi. 

Büyümedeki artış geçici olacak
Ashworth, ABD'de büyümedeki artışın geçici olacağını belirterek, sıkı para politikasına da geçişle 2018'de büyümede yavaşlama, 2019'da da resesyon riskinin ortaya çıkabileceğini anlattı. Enflasyonun gelecek yıl yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkabileceğini vurgulayan Ashworth, özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in faiz artışında daha agresif bir tutum izleyebileceğini kaydetti. Ashworth, ancak ABD piyasalarında görülebilecek bir yavaşlamanın sürpriz olmayacağını belirtti. Trump yönetiminin politikalarının benimsenme konusunun şu anda en büyük risk kaynağı olduğunu ifade eden Ashworth, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin, Brexit'in ve Çin'in dış riskler olarak yer aldığını aktardı. Ashworth, Çin'in döviz manipülasyonuyla suçlanmasına karşın, otomatk yaptırımlar yerine Çin'le ikili görüşmelerin yapılabileceğini dile getirdi. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında Trump'ın yeniden görüşmelere başlayabileceğini anlatan Trump, Meksika'nın uzlaşma istemesi durumunda Trump'ın Meksika üzerindeki ısrarcı zafer söylemlerini sonlandırabileceğini kaydetti. 

RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley ise Trump'ın vergi reformları konusunda detaylı bilgi vermesi gerektiğini belirtti.




Anadolu Haber Ajansı
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