ÖTV TEŞVİKİYLE BEYAZ EŞYA SATIŞLARI YÜZDE 32 ARTTI

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, beyaz eşyada ÖTV teşviki ile 4 ana ürün grubunda iç satışların şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttığını belirterek, "Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz." dedi.

Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayının başından itibaren uygulanmaya başlanan ÖTV indiriminin etkisinin sektörde yoğun olarak hissedilmeye başlandığını ifade etti.

4 ana ürün grubunda iç satışların şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttığını belirten Güler, "Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da 4 ana üründe iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz." dedi.

Aynı şekilde beyaz eşya ihracatında da bir ivme yakaladıklarına işaret eden Güler, "İhracatımızda da bir önceki aya göre yüzde 10 artış sağlandı. İç satış ve ihracatın toplamıyla elde ettiğimiz toplam satışımıza baktığımızda ise şubatta, ocak ayına göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Devlet, ÖTV kaybını KDV, muhtasar ve kurumlar vergisi ile karşılayacak"

Ergün Güler, Türk beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500'ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir ekosisteme sahip olduğunu bildirdi.

Güler, gerek geçen aralık ayında Tüketici Güven Endeksi'nin 63 ile son 3 yılın en düşük seviyesinde olması gerekse 2016'nın ikinci yarısından itibaren daralma yaşamaya başlayan sektör açısından ÖTV indiriminin en doğru zamanda geldiğini ifade etti.

Geçen yılın son aylarında döviz hareketlerinde yaşanan yükselme sonucu tüketicilerin "zam gelir" endişesiyle talebini öne çektiğini, bu nedenle sektör olarak 2017'den endişe duyduklarını ifade eden Güler, ancak ÖTV teşviki ile 4 beyaz eşyada satış adetlerinin 400 binden 600 bine ulaştığını bildirdi.

Güler, "Satışların artması ile devlet, ÖTV kaybını KDV, muhtasar ve kurumlar vergisi ile karşılayacaktır. Hatta üretim arttıkça ve fabrikalarımızda kapasite doluluğu oldukça bu durum ihracata da pozitif katkı sağlayacak, Türk beyaz eşya sektörünün uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır." diye konuştu.

- "Beyaz eşyada en az yüzde 6,7'lik fiyat düşüşü oldu"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Güler, ÖTV indirimi sonrası beyaz eşyada en az yüzde 6,7'lik fiyat düşüşü olduğunu belirterek, beyaz eşya üreticilerinin ÖTV indirimini, daha fazla indirim veya hediye ürünler gibi çeşitli kampanyalarla da desteklediğini, ÖTV indirimi kararının hem üretici hem de tüketici için çok önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

ÖTV indirimine sadece fiyatların düşmesi olarak bakmamak gerektiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"ÖTV teşviki çok geniş bir ekosistemi canlandırarak ekonomik ivmeyi artıracaktır. 2016 yılının en büyük sorunu olan iç piyasa daralmasının önüne geçilecek, tüketim hızlanacak ancak bu tüketim ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacaktır. Ek satış ve bunu sağlayacak üretimle de ek istihdam yaratılacak ve satışın artmasıyla satıştan elde edilecek gelirler artacaktır.

Yapılan ÖTV indirimleri sektörümüze nefes aldırmış olup enerji verimli ürünlerde süreklilik ile sektörümüzün gücüne güç katacaktır. Bu noktada, sektörümüzün haklı ve yerinde talepleri hükümetimizin olumlu karşılık vermesiyle zorlu bir dönem, yeniden atağa geçmek için güç toplayacağımız bir ortama dönüşmüştür. ÖTV indirimini gerçekleştiren hükümetimize bir kez daha teşekkür etmek isteriz."

Anadolu Haber Ajansı