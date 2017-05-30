OTEL DOLULUK ORANI NİSANDA ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde otel doluluğunun nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttığını ve yüzde 61,2 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Birlik açıklamasına göre, konaklama sektöründe nisanda Türkiye genelinde ve özellikle de İstanbul'da yaşanan doluluk artışı umut verirken, bu artışın henüz fiyatlara yansımaması dikkati çekiyor. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in TÜROB için hazırladığı "Nisan 2017 Ülke Performans Raporu" açıklandı.

Buna göre, Türkiye'nin Nisan 2017 otel doluluğu, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla yüzde 61,2 olarak kaydedildi. Nisan 2016'da bu oran yüzde 52,9 seviyesindeydi. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise otel doluluğu yüzde 5,8 artarak yüzde 53,8 oldu.

Bu doluluk artışı, gelir artışı olarak karşılık bulamadı. 2017 yılı ilk 4 ay oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 23,3 düşüşle Türkiye oldu. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli de 59 avroya geriledi.

- İstanbul'da umut ışığı

Son 1,5 yıldır turizmdeki sıkıntıdan en fazla etkilenen İstanbul'da doluluk artışı nisan ayında yüzde 30'a yaklaştı. İstanbul'un Nisan 2016'da yüzde 50,6 olan doluluk oranı, Nisan 2017'de yüzde 27,9 arttı ve yüzde 64,8 olarak ölçüldü. Bu artışa rağmen İstanbul, Nisan 2017'de ortalama günlük satılan oda bedelinde yüzde 29,8 ve toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde (RevPAR) yüzde 10,2 düşüşle en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da nisan ayında ortalama günlük satılan oda bedeli 78,5 avro oldu. Nisan 2016'da bu rakam 111,9 avro düzeyindeydi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelir ise 50,9 avro olarak ölçüldü. Bu rakam, nisan 2016'da 56,6 avro olarak gerçekleşmişti.

Ocak-Nisan 2017 döneminde doluluk oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9'dan yüzde 53,5'e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 96,3 avrodan 71,5 avroya, oda başı elde edilen gelir de 48 avrodan 38,2 avroya geriledi.

- Antalya'da fiyatlar kımıldadı

Öte yandan Antalya'da Nisan 2017 otel doluluğu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artarak yüzde 57,8 oldu. Nisan 2016'da bu oran yüzde 53,1 olmuştu.

Antalya'da Nisan 2017'de günlük satılan oda bedeli 50,9 avro olarak, Nisan 2016'ya göre yüzde 5,2 düşüş gösterdi. Nisan 2016'da bu rakam 53,7 avro seviyesindeydi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 3,1'lik bir artış yaşandı ve 29,4 avro olarak ölçüldü. Nisan 2016'da bu rakam 28,5 avro düzeyindeydi.

Ocak-Nisan 2017 döneminde doluluk oranı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 48,2'den yüzde 54'e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 57 avrodan 49,2 avroya, oda başı elde edilen gelir de 27,8 avrodan 26,6 avroya geriledi.

- Ankara'da azaldı

Ankara Nisan 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalarak yüzde 59,1 oldu. Geçen yılın nisan ayında bu oran yüzde 61,9 olarak gerçekleşmişti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 61,6 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 28,8 düşüş gösterdi. Nisan 2016'da bu rakam 86,4 avro seviyesindeydi.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 32,1 düşüş yaşandı ve 36,3 avro olarak ölçüldü. Nisan 2016'da bu rakam 53,5 avro olmuştu.

Ocak–Nisan 2017 döneminde ise doluluk oranı Ocak-Nisan 2016'ya göre yüzde 57'den yüzde 58'e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 78,5 avrodan 62,3 avroya, oda başı elde edilen gelir de 44,7 avrodan 36,1 avroya geriledi.

- "Gelirlerde pozitif etki görmek zaman alacak"

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, nisan ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Paskalya tatili ve Orta Doğu pazarındaki hareketlilik sebebiyle Nisan 2017'de doluluk oranlarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu artışın, özellikle İstanbul'da yüzde 30'lara yaklaşması tabii ki moral verici oldu. Ancak gelirlerdeki düşüş trendinin devam etmesi, iş hacminin azalmasıyla rekabet koşullarının zorlaşması ve buna bağlı olarak fiyat politikalarında yapılan zorunlu düzenlemeler, kısa vadede gelir yükselişi yaşanamayacağına işaret ediyor.

İlk 4 ayda Avrupa pazarı içerisinde gelirlerinde çift haneli düşüş yaşayan tek ülke Türkiye, tek destinasyon ise İstanbul oldu. Dolayısıyla, her zaman altını çizdiğimiz üzere doluluklar artabilir, Türkiye turizmde bir markadır ve turistlerin vazgeçebileceği bir destinasyon değildir. Ancak nitelikli iş hacmini geri almamız, yani gelirlerimizde pozitif etkileri görmemiz zaman alacaktır."

Anadolu Haber Ajansı