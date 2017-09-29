"OTEL DOLULUĞU 2015'İ YAKALADI, GELİR KAYBI SÜRÜYOR"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2017 otel doluluklarının, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 40,5 artarak yüzde 75,3 olduğunu açıkladı. Otel doluluklarının Ağustos 2015'teki yüzde 72,9'u aştığı gözlenirken, fiyatlar 8 ayda ekside kaldı ancak aylık bazda hafif artışlar başladı.

TÜROB açıklamasına göre, Türkiye, turizmde yüksek sezon olarak kabul edilen yaz dönemini umutlanarak kapattı. Henüz gelirlerde kayda değer bir artış yaşanmasa da aylık bazda doluluklar iki yıl önceki oranları aştı.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Ağustos 2017 Ülke Performans Raporu"na göre, Türkiye'nin Ağustos 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 40,5 artarak yüzde 75,3 olarak kaydedildi. Ağustos 2016'da bu oran yüzde 53,6 olmuştu. STR'nin sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasını veren bu artış oranı ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını yakalamış oldu.

Otel doluluklarının iki yıl önceki oranı, yani Ağustos 2015'teki yüzde 72,9'u yakalayarak aştığı gözlendi. Fiyatlarda da henüz yıl geneline yansımasa da aylık bazda yükseliş başladı. Ağustos 2016'da 87,1 avro olan Average Daily Rate (ADR) denilen ortalama günlük satılan oda bedeli Ağustos 2017'de hafif artışla 88,9 avroya, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 46,7 avrodan 67 avroya yükseldi.

8 aylık otel doluluklarında da en büyük artışı gösteren ülke yüzde 16,6 artışla ve yüzde 58,3'lük doluluk oranıyla Türkiye oldu. Buna karşılık 8 ayda oda fiyatlarında en büyük kaybı yüzde 14,6 gerileme ile yine Türkiye kaydetti. 8 ayda Türkiye'de ortalama oda fiyatı 68,7 avro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 80,4 avro olmuştu. Oda gelirleri ise aynı dönemde yerinde saydı ve 40,2'den 40 avroya geriledi.

- İstanbul'a Orta Doğu turisti dopingi

Turizmin lokomotif şehri İstanbul'un Ağustos 2016'da yüzde 50,2 olan doluluk oranı, Ağustos 2017'de yüzde 64,2 artarak yüzde 82,5 olarak ölçüldü. Avrupa'da Ağustos 2017'de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. İki yıl önce, yani 2015'in aynı ayında ise yüzde 76,7 olarak gerçekleşmişti.

Ağustos 2017'de ortalama günlük satılan oda bedeli 89 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Ağustos 2016'da bu rakam 85,4 avro olmuştu. Ancak 2015 yılı ağustos ayında bu rakamın 132,1 avro olduğu düşüldüğünde gelir kaybı net bir şekilde anlaşılıyor.

İstanbul'da toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 71,2 artış yaşandı ve 73,4 avro olarak ölçüldü. Ağustos 2016'da bu rakam 42,9 avro, Ağustos 2015'te 101,3 avro olmuştu.

Ocak-Ağustos 2017'yi kapsayan 8 ayda ise İstanbul'da doluluklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7'den yüzde 59,6'ya yükseldi, ortalama günlük satılan oda bedeli 93,9 avrodan 76,8 avroya geriledi.

8 ayda oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 18,1 düşüşle İstanbul oldu. Oda başı elde edilen gelirler ise 8 ayda hafif yükselerek 44,8 avrodan 45,8 avroya çıktı. 2015 yılının 8 ayında İstanbul'da doluluklar yüzde 67,4, ortalama günlük satılan oda bedeli 125,9 avro, oda başı gelirler 84,9 avro olmuştu.

- Antalya arttı ama 2015'i yakalayamadı

Antalya'da Ağustos 2017'de otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 artarak yüzde 76,5 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 65,5 olmuştu. Ancak Antalya’nın henüz 2015 oranlarını yakalayamadığı gözlendi. Ağustos 2015'te Antalya'da doluluklar ortalama yüzde 85 olarak gerçekleşmişti.

Antalya'da Ağustos ayında ortalama günlük satılan oda bedeli 141,5 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 6,6 artış gösterdi. Ağustos 2016'da bu rakam 132,8 avro olmuştu. Ağustos 2015'te ise 198,8 avro gibi oldukça yüksek bir düzeydeydi.

Antalya'da toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 24,5 artış yaşandı ve 108,2 avro olarak ölçüldü. Ağustos 2016'da bu rakam 86,9 avro, Ağustos 2015'te 168,9 avro olmuştu.

Ocak-Ağustos 2017'de ise Antalya'da doluluklar 2016'daki yüzde 53,6'dan yüzde 59,9'a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 86,1 avrodan 82,9 avroya geriledi. Oda başı gelirler ise 46,2 avrodan 49,6 avroya yükseldi. Ocak-Ağustos 2015'te Antalya'da doluluklar yüzde 60,4, ortalama günlük satılan oda bedeli 122,5 avro, oda başı elde edilen gelirler 74 avro olarak gerçekleşmişti.

Anadolu Haber Ajansı