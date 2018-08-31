ORAKÇIOĞLU, KUR NEDENİYLE ARTAN KİRALARA DİKKAT ÇEKTİ



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘dövizle kira dönemi bitiyor’ açıklamasına tam destek verdi. Orakçıoğlu, döviz ile kiralama yapan yabancı fonların sahip olduğu bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) son dönemde yaşanan kur artışlarına karşı duyarsız davrandığını, bu nedenle Bakan Berat Albayrak’ın ‘AVM’lerde dövizle kiralama ve satış dönemine son verilecek’ açıklamasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Moda perakendesinin lideri Damat, Tween, D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in Başkanı Orakçıoğlu, “Bir yıl içinde yüzde 80 artış gösteren bir Euro ile karşı karşıyayız. Bu derece artan bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Tüm bu gelişmelere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, son derece duyarsız yaklaşım sergileyen yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler söz konusu” dedi.

Kurlardaki artış nedeniyle ağustos ayı kiralarında yüzde 10’luk bir fark yaşadıklarını ancak eylül ayında ödenecek kiralarda bu farkın çok daha büyük olacağını vurgulayan Orakçıoğlu, “Ağustos ayındaki hareketliliği büyük olumsuzluk olarak görürken, eylüldeki fark çok daha büyük olarak karşımıza çıkacak. Yüzde 40’lara kadar varan bir artış söz konusu. Eylül ayında faturalar geldiğinde kim, hangi kurdan kirasını ödeyecek? Bu faturalar ödenemediğinde ne olacak” diye sordu.



Kira artışında enflasyon göz önüne alınmalı

Halen 73 ülkede 400’ü aşkın mağazaya sahip olduklarını hatırlatan Orakçıoğlu, moda perakendesinin lider markası olarak büyümelerine AVM’lerin de katkı sunduğunu söyledi. Orakçıoğlu, “Markalar ve AVM’ler olarak bizler birlikte büyüdük. Geçmişte yaşanan bu karşılıklı fayda göz ardı edilmemeli. Elbette yaşanan gelişmeleri bizlerle uyum içinde paylaşan ve duyarlılık sergileyen AVM sahipleri var. Buna karşın, kur artışları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların bedelini tamamen perakendeciye yükleyen ve hiçbir şekilde duyarlı davranmayan yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM grupları da söz konusu. Bu durum sektörümüzün gelişmesine büyük sekte vuruyor. Bu tür tavırlara karşı tepkiliyiz. Bizler sektörün zarar görmemesi adına iyi niyetli ve sabırlı davranmaya çalışıyoruz ancak maalesef bu durum sektörün aleyhine kullanılıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasından bu anlamda çok mutlu olduklarının altını çizen Orakçıoğlu, şu öneride bulundu: “Kiralarda parametre ne olacak, bu nokta bizler için önemli. Kira artışlarında enflasyon oranları göz önüne alınarak bir düzenleme yapılmalı. Yaşanılan sorunu dengeli ve uyum içinde karşılamak ve çözmek lazım. Karşılıklı iş birliğinin, sektörün tüm paydaşlarının büyümesine katkı sunacağına inanıyoruz.”