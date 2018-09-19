OKULLAR AÇILDI, KONUT KİRALARI YÜKSELDİ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev kiralarına ne kadarlık zam uygulanacağı merak konusu oldu. Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı yıllık üretici fiyatları endeksine (ÜFE) göre hesaplanıyor. Artış oranına ulaşmak için son 12 aylık ÜFE rakamlarının ortalaması alınıyor. Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi kiraya ÜFE’nin üzerinde zam yapamıyor.

TÜİK’in açıkladığı Ağustos verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları geçen ay yüzde 6.60 artarken, yıllık ÜFE yüzde 32.13 olarak hesaplandı. Böylelikle ülke çapında kira artış oranları bir yılda yaklaşık yüzde 60 yükseldi. 2018’in ilk sekiz ayında ise kira zammı artışı yüzde 10 oldu. Buna göre son 12 ayın yıllık ÜFE ortalamasına göre belirlenen Eylül 2018 kira artış oranı yüzde 18.78 olarak belirlendi. Bu oranın Mart 2004’teki yüzde 19.18’lik artıştan sonraki en yüksek oran olduğu ortaya çıktı. Yaz aylarına bakıldığında ise Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, Ağustos ayında ise yüzde 17,41 TL’ye tırmandı.

MTM’nin yapmış olduğu araştırmada emlak kiralama haberlerinin 1 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında bin 855 adet olduğu görüldü.

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, öğrenciler kiralık ev arayışına başladı

Eğitim öğretim sezonunun açılması ile öğrenciler, üniversitelerin bulunduğu şehirlere gitmeye başladı. Yurt ve kiralık daire arayışlarını sürdüren öğrenciler, Hürriyet Emlak verilerine göre en çok 2+1 kiralıkları tercih ediyor. Ev kiraları İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortalama yaklaşık 1.600 ile 2.100 TL’den başlarken, öğrencilerin üniversite seçiminde en çok tercih ettiği şehirlerden Eskişehir ve Bursa’da da kiralık fiyatları benzer bir ortalamada seyrediyor. Kira fiyatlarının en düşük olduğu semtler ise, İstanbul’da 1.155 TL ortalama ile Avcılar, Bursa’da ortalama 979 TL ile Nilüfer-Dumlupınar, Ankara’da 868 TL ortalama ile Sincan, İzmir’de 1.284 TL ortalama ile Gaziemir, Eskişehir’de ise 793 TL ortalama ile Odunpazarı oldu.

Üniversiteden sonra şimdi de kalacakları yer konusunda tercih yapmak zorunda kalan öğrencilere dair medyada toplam 410 bin 507 haberin yer aldığı belirlendi



Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt ücretlerinde zam yapılmadı

Özel yurtların kiralık konutlarla eşdeğer fiyatlarda olması, öğrencilerin eve çıkmasına sebep oluyor. Öğrenciler genellikle sosyal alanlara, okula ve merkezlere rahat ulaşabilecekleri yerleri tercih ediyor. Hem kirayı ortak ödeyecek ev arkadaşı olması hem kendi yaşantısı olması öğrencilerin yurtlardan ziyade kiralık konutlara yönelmesini sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere barınma desteği vermeye devam ediyor. 2018 yılında ilk kez üniversiteye yerleşen ve eğitim alacakları şehirlerdeki KYK yurtlarının barınma imkânlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK yurtları için sonuçlar, üniversiteli adaylarının erişimine açıldı.

17 Eylül 2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan öğrenci yurtları, 1 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında 24 bin 112 haberin konusuydu.

