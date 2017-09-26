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OKUL SÜTÜ İHALESİ 25 EKİM'DE

26 Eylül 2017 Salı 13:51
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "2017-2018 eğitim öğretim yılı okul sütü temini için ihale, 25 Ekim'de yapılacak"

OKUL SÜTÜ İHALESİ 25 EKİM'DE
ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için okul sütü ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını bildirdi. Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğin yetişkinleri olacak anasınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Okul Sütü Programı'nın uygulandığını hatırlattı. Türkiye’deki toplam süt üretimi miktarının yıllık 18,5 milyon ton olduğuna işaret eden Fakıbaba, bunun yaklaşık 9 milyon tonunun sanayiye gittiğini ifade etti. Fakıbaba, program kapsamında yılda yaklaşık 60 bin ton süt kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Okul Sütü Programı'nı Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa olarak ülkesel ölçekte 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uyguluyoruz. 6 yıldır başarıyla uygulanan bu program kapsamında toplam 1 milyar 500 milyon kutu (300 bin ton) süt dağıtımı gerçekleştirildi. Bu uygulama döneminde ise yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz.

Programın 7'inci uygulama yılındaki okul sütü dağıtımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren dönem boyunca devam edecek. 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü, öğrencilerimize pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle dağıtılacak."

- İhale, 25 Ekim'de
Fakıbaba, 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayacak olan okul sütü temininin, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesine göre "açık ihale" usulüyle 25 Ekim'de Bakanlıkta yapılacağını bildirdi. Bakan Fakıbaba, ihale dokümanına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden veya "https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ " internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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