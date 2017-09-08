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OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

08 Eylül 2017 Cuma 12:19
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Türkiye genelinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servislerinin ücretleri belli oldu

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Konya'da okul servislerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı zamlı ücretleri belirlenirken, Trabzon'da ücretlere zam yapılmaması kararlaştırıldı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 7 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.

İstanbul'da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 12,7 oranında zam yapıldı. 

Geçen yıl aylık 175 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 190 liraya çıkarıldı. Aylık 190 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret bu yıl 210 liraya, 3-5 kilometreler 205 liradan 230 liraya, 5-7 kilometreler 210 liradan 235 liraya, 7-9 kilometreler 220 liradan 250 liraya, 9-11 kilometreler 260 liradan 295 liraya, 11-13 kilometreler 300 liradan 340 liraya, 13-15 kilometreler 320 liradan 360 liraya, 15-17 kilometreler 340 liradan 385 liraya, 17-19 kilometreler 365 liradan 410 liraya, 19-21 kilometreler 385 liradan 435 liraya, 21-23 kilometreler 405 liradan 455 liraya, 23-25 kilometreler 420 liradan 475 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 3,61 lira olan ücret, bu yıl 4,07 lira olarak uygulanacak. 

- Ankara ve İzmir'deki servis ücretleri 

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı da Başkent'te 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 artış yapıldığını bildirdi. Elmadağlı, şunları kaydetti:

"Yıllık bin 440 lira olan 0-3 kilometrelerde servis ücreti bu yıl bin 611 liraya, bin 575 lira olan 3-6 kilometreler bin 764 liraya, 6-10 kilometreler bin 845 liradan 2 bin 61 liraya, 10-15 kilometreler 2 bin 160 liradan 2 bin 412 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücret, yüzde 11,9 zamla 42 liradan 47 liraya çıkarıldı." 

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 18 zam yapıldığını bildirdi.

Yıllık bin 170 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 395 liraya çıkarıldığını belirten Bostancı, bin 440 lira olan 0-6 kilometrelerde ücretin bin 710 liraya, 0-10 kilometrelerde bin 530 liradan bin 800 liraya, 0-20 kilometrelerde 2 bin 160 liradan 2 bin 565 liraya yükseltildiğini söyledi. 

Bostancı, 0-25 kilometre için 2 bin 880 lira, 0-30 kilometrede 3 bin 105 lira, 0-35 kilometrede 3 bin 285 lira ve 0-40 kilometrede 3 bin 519 lira alınacağını ifade ederek, 40 kilometreyi aşan her kilometreye ise 0,60 lira ekleneceğini dile getirdi. Bostancı, rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edileceğini ifade etti.

- Gaziantep'te ücretlere yüzde 11-13 zam

Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan da geçen eğitim öğretim dönemindeki okul servisi ücretlerinin 0-3 kilometrede 115 lira, 0-6 kilometrede 125 lira, 0-9 kilometrede 135 lira olduğunu anımsatarak, söz konusu ücretlere bu dönem yüzde 11-13 oranında zam yapıldığını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında 0-3 kilometrede 130 lira, 0-6 kilometrede 140 lira, 0-9 kilometrede 150 lira alınacağını belirten Özcan, geçen dönem 40 lira olan okul servislerindeki hostes ücretlerinin ise 50 liraya yükseltildiğini bildirdi.

- Trabzon'da servis ücretlerine zam yok

Trabzon Servis Araçları Odası Başkanı Tayyar Demir ise 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde okul servisi ücretlerine zam yapmadıklarını açıkladı.

Geçen eğitim-öğretim dönemindeki ücretlerin geçerli olacağını belirten Demir, 0-3 kilometre mesafe için sezonluk toplam ücretin bin 305 lira, 3-5 kilometreoe bin 395 lira, 5-7 kilometrede bin 485 lira, 7-9 kilometrede bin 575 lira, 9-11 kilometrede bin 665 lira, 11-13 kilometrede bin 755 lira, 13-15 kilometrede bin 845 lira, 15-17 kilometrede bin 935 lira, 17-19 kilometrede 2 bin 25 lira olacağını kaydetti.

Demir, il genelinde belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep eden servislerin odaya bildirilmesini istedi.

- "Servis araçlarında gerekli kontroller yapıldı"

Konya Minibüscüler Ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, yeni eğitim-öğretim yılında servisçi esnafı olarak en üst seviyede hizmet edebilmek adına hummalı hazırlık evresi geçirdiklerini ifade ederek, servis araçlarına gerekli kontrollerin yapıldığını söyledi.

Bu yıl alınan UKOME kararına göre taşıma ücretlerinin yıllık olarak belirlendiğine dikkati çeken Karabacak, "Konya'da okul servisi ücretlerine yeni eğitim-öğretim döneminde, geçen döneme göre yüzde 15,3 ile 18,4 oranlarında zam yapıldı. Buna göre, 0-3 kilometrelik mesafe için ücret yıllık bin 100 liradan bin 275 liraya, 0-6 kilometrede bin 140 liradan bin 350 liraya, 0-12 kilometrede bin 210 liradan bin 400 liraya, 0-20 kilometrede bin 300 liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Ödemeler 9 eşit taksitle yapılabilirken, peşin ödemelerde yüzde 10'luk indirim imkanı sağlandı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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