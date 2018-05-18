NİSAN AYINDA 103 BİN 87 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 oranında azalarak 103 087 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 414 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 352 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 6 418 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.



Konut satış sayıları, 2017-2018





İpotekli konut satışları 2018 Nisan ayında 27 912 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 oranında azalış göstererek 27 912 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %27,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 047 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %38,5 ile Artvin oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 75 175 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında artarak 75_175 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 367 konut satışı ve %16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %71 oldu. Ankara 6 978 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 483 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Nisan 2018

Satış durumuna göre konut satışı, Nisan 2018



Konut satışlarında 47 534 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azalarak 47 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 063 konut satışı ve %17 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 596 konut satışı ile Ankara ve 2 696 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 55 553 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 azalış göstererek 55_553 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 351 konut satışı ve %16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53,7 oldu. Ankara 6 756 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 722 konut satışı ile İzmir izledi.



Yabancılara 2018 yılı Nisan ayında 2 043 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 artarak 2 043 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2018’de ilk sırayı 676 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 475 konut satışı ile Antalya, 150 konut satışı ile Bursa, 143 konut satışı ile Trabzon ve 113 konut satışı ile Yalova izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 337 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 252 konut ile Suudi Arabistan, 138 konut ile İran, 116 konut ile Kuveyt ve 112 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

