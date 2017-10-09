MÜSİAD’dan Tarım Hamlesi

Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Vailisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Aksaray Başkanı Eyüp Dağdaş, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş’ın yanı sıra MÜSİAD Şube Başkanları ve üyeleri katıldı.

Daniş: “Tarımsal anlamda ihracatçı konumdayız”

Aksaray’da düzenlenen MÜSİAD’ın 97. Genel İdare Kurulu toplantısı gala yemeğinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş: Türkiye'de ticari anlamda 170 adet ürün yetiştirildiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Dünyada birinci, ikinci sırada olduğumuz üretimlerimiz var. Meyvecilikte çok iyi yol aldığımızı görüyoruz. Özellikle değişik ülkelere ihracatımız söz konusu. Yine aynı şekilde sebze üretimimiz ciddi anlamda artmakta. Buğday üretimimiz artarak stabil şekilde devam etmekte. Mısır üretimimiz son yıllarda artmakta. Şunu çok sevinçle ifade edebiliriz ki havza bazında desteklemeye geçtik. 450 havzada pamuk ekilirken, 150-160 havzada sınırlamamıza rağmen pamuk ekilişinde de ciddi bir katkı sağladık. Şu an baktığımız zaman 11 milyar dolarlık tarımsal ithalatımız var. Ama hamd olsun ki 16 milyar doların üzerinde de ihracatımız mevcut. Yani tarımsal anlamda ihracatçı konumdayız.

Kaan: “Hayvancılık ihracatımızı 40 milyar dolara yükselteceğiz”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 97. Genel İdare Kurulu toplantısını kentte yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, özellikle son yıllarda gıda üretiminde büyük adımlar attı ve önemli başarılara ulaştı. Bugün Türkiye’de “ilk 500” sanayi işletmesi içerisinde 21, “İkinci 500”de ise 20 gıda tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firma bulunuyor. Ürettiğimiz gıda ürünlerini Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ulaştırıyoruz.

2016 verilerine baktığımızda, 10 yıllık dönemde ülkemizin gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatının 8 milyar dolardan 16,2 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. 10 yıl içinde yüzde 100 artış büyük başarı. Fakat tabii bu alanda koyduğumuz hedefler daha büyük. Önümüzdeki 10 yıl içinde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatımızı, 40 milyar dolara yükseltme hedefini gerçekleştireceğiz inşallah.

“Organik tarım, ekonomimize farklı bir boyut ve katma değer sağlayacak”

Ülkemizin doğal tohum ve embriyo açısından oldukça zengin olması, doğal organik tarımda önemli bir fırsattır. 4000 civarında endemik tohum ve lezzet çeşitliliğimiz üzerinden yapılacak organik tarım, ekonomimize farklı bir boyut ve katma değer sağlayacaktır.

“Tohumlarımızı sertifikalandırmalıyız”

Aynı zamanda organik tarımda biyo-çeşitlilik sağlanmalı ve bunu sürdürülebilir bir hale getirilmeliyiz. Bunu başardığımızda, kalitesiyle diğer pazarlara göre çok daha ileride olan memleketimizin ürünleri, uluslararası pazarda rekabet edebilecektir. Bunun için de, ürünlerimizi ve tohumlarımızı sertifikalandırmak zorundayız.

“Akıllı tarıma önem vermeliyiz”

Küresel pazarda rekabet koşullarını karşılayan bir aktör olarak kendimize yer bulmak için farklı bakış açıları geliştirmek zorundayız. Arazi ve iş gücü verimliliği, pazara yönelik ve pazarın beklentilerine göre organize olmuş ‘akıllı tarım’, özellikle üzerinde durmamız gereken konuların başında geliyor. Daha önce gelmiş olan ‘Makro Havzalar Modeli’ açılımının bir versiyonu mesafesinde kalan ‘Milli Tarım Projesi’nin ötesinde, felsefesi, vizyonu, kalkınma planı ve programı olan köklü bir reform söz konusu olmalı.

Hem konvansiyonel tarım hem de fonksiyonel tarım yaklaşımını bir arada kurgulamak zorundayız. Dışa bağımlı kaynaklarda rasyonel ve rekabetçi bir bakış açısıyla planlanacak verimliliği önceleyen teşvik politikasıyla konvansiyonel; doğal/yerli kaynaklarda ise milli ve destekleyici bakış açısıyla planlanacak ürün çeşitliliğini önceleyen teşvik politikalarımızla da fonksiyonel tarımı bir arada kurgulamak zorundayız. Bu, ülkemizi uluslararası rekabete hazırlıklı kılacaktır.”

Dağdaş: “Aksaray cazibe merkezi haline geldi”

Toplantıda konuşma yapan Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş ise, Aksray’ın başta tarım ve hayvancılık olmak üzere, sanayi, otomotiv, lojistik, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinin tümünün aynı anda hızla geliştiği ve büyüdüğü bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, “İlimiz; farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapmaktadır ve yeni yatırımlar almaya devam etmektedir. Bu vesile ile MÜSİAD’lı iş adamlarımızı da Aksaray’ı daha yakından tanımaya ve bu imkânlardan faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yılda dört kez; bir önceki dönemin değerlendirilmesi, dernek faaliyetleri, ülke ekonomisiyle ilgili görüş ve planların tartışılması amacıyla Genel İdare Kurulu düzenlendi. MÜSİAD’ın yeni dönemindeki ilk Genel İdare Kurulu Toplantısı Aksaray’da “Tarım ve hayvancılık” temasıyla gerçekleşti.Basın Bülteni