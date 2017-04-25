MERKEZ BANKASINDAN KAR PAYI DAĞITIM KARARI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kar payı dağıtımına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankasının Genel Kurulunca hissedarlarına 2016 yılı kar payı olarak 86 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Kar payı, bugünden itibaren Merkez Bankası şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödenecek. Söz konusu kar paylarına ait 86 numaralı kupon bedelleri 25 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.

Bankanın 2016 Yıllık Raporunda yer alan bilgide ise Merkez Bankasının Türk Ticaret Kanununa göre 2016 yılı raporlanan dönem karı 11 milyar 181 milyon 8 bin 268 lira olarak tespit edildi.

Anadolu Haber Ajansı