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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

12 Ocak 2017 Perşembe 18:48
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Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 111 milyar dolar oldu

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 883 milyon dolar artışla 110 milyar 985 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 883 milyon dolar artarak 96 milyar 934 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 883 milyon dolar yükselişle 110 milyar 985 milyon dolar oldu. 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

Tarih Altın Rezervler Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
27.05.2016 19.101 98.397 117.498
24.06.2016 18.474 101.895 120.369
29.07.2016 19.790 99.927 119.717
26.08.2016 19.587 102.781 122.368
30.09.2016 18.837 99.009 117.846
28.10.2016 18.117 101.626 119.743
25.11.2016 16.228 99.035 115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102 
06.01.2017 14.051 96.934 110.985


Anadolu Haber Ajansı
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