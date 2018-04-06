MART AYINDA 15 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

2018 Yılı Mart Ayında; İç hat yolcu trafiğinde % 16,1 dış hat yolcu trafiğinde % 23,7 artış meydana geldi. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda % 5,7 artışla 74.867, dış hatlarda ise % 10 artışla 41.182 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği % 17,2 artışla 35.997 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte % 9,4 artışla 152.046’ya ulaştı. Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği % 16,1 artışla 9.541.413, dış hat yolcu trafiği ise % 23,7 artışla 5.746.883 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, % 18,6 artış ile 15.305.828 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Mart ayı itibarıyla iç hatlarda % 13 artışla 66.275 ton, dış hatlarda % 22,1 artışla 216.027 ton, toplamda ise % 19,8 artışla 282.302 tona ulaştı. Mart ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları sağladı.

İSTANBUL HAVALİMANLARI HAREKETLİ

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 5 artışla 1.583.950, dış hatta ise % 23 artışla 3.972.751 olmak üzere toplamda % 17 artışla 5.556.701 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 15 artışla 1.841.640, dış hatta ise % 16 artışla 887.724 olmak üzere toplamda % 15 artışla 2.729.364 oldu.

ANKARA’DA HAVA ULAŞIMINA OLAN TALEP ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 39 artışla 1.347.630, dış hatta ise % 25 artışla 163.946 olmak üzere toplamda % 37 artışla 1.511.576 oldu.

TURİZM MERKEZLERİMİZDEKİ HAVALİMANLARINDA İLKBAHAR HAREKETLİLİĞİ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit) havalimanlarımızın 2018 Yılı Mart Ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında hızlı bir yükseliş yaşandı. 2018 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında % 23 artış ile 133.453, Antalya Havalimanında % 48 artış ile 377.079, Gazipaşa Alanya Havalimanında % 3.201 artış ile 5.645, Muğla Dalaman Havalimanında % 136 artış ile 12.739, Milas Bodrum Havalimanında % 825 artış ile 4.413 ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanında % 100 artış ile 1.888 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti.

2018 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre ise;

2018 Yılı Mart Sonu itibariyle hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) % 10 artışla 424.436, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) % 21,5 artışla 43.122.973, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise % 21,9 artışla 781.140 tona ulaştı.

