MALTA VE TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin AB üyeliğini her daim destekleyen Malta ile Türkiye arasındaki ilişkiler yakınlaşırken, EGİAD da hızla ilerleyen bu dostluğun gerisinde kalmadı. 2018’in ilk yurtdışı gezisini bu ada ülkesine düzenleyen EGİAD, son olarak “Malta ile İş Yapmak” başlıklı bir toplantı ile bu ada ülkesiyle iş yapmanın koşullarını ve ortaklıkları masaya yatırdı. Toplantıya, Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina, İzmir Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık ve Malta’da faaliyet gösteren Harmancı & Partners Danışmanlık Firmasının sahibi Ezgi Harmancı konuk konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gün geçtikçe geliştiğini belirterek, “İki ülke arasında ticaret hacmi giderek artmaktadır. Merkez Bankası verilerine göre Malta’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarı 2002-2017 yıllarında 1 milyar 266 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Malta'ya olan ihracatının da yüzde 127 oranında artış göstermiştir” dedi. İki ülke arasındaki iş ilişkilerinin gelişen bir ivme gösterdiğini kaydeden İlter, bu dönem içerisinde Malta’ya gerçekleştirilen iş gezisi sonrası iki ülke iş dünyası ilişkilerinin gittikçe güçlendiğine değinerek, Malta İş dünyasına yatırım çağrısında bulundu. Malta’nın küçük bir pazar gibi görünmesine rağmen fırsatlar içeren bir Avrupa Birliği ülkesi olduğunun altını çizen İlter, iki ülke arasında gerçekleşebilecek işbirliklerinde EGİAD’ın da temas noktası olmasından memnuniyet duyacağını belirtti. Türkiye ve Malta'nın ticaret hacminin hükümet tarafından 1 milyar Dolar seviyesinde hedeflendiğini dile getiren İlter, “Malta tarafından Gümrük Birliği'nin güncellemesi de talep edilmekte. Tüm bunlar gerçekleştiğinde gerek ekonomik gerekse kültürel işbirliğimiz katlanarak artacaktır. Bu işbirliklerinin her alana yayılmasını ümit etmekteyiz. Ortak projelere imza atıldıkça, bağlarımız kuvvetlenecektir” dedi.

Malta’nın halihazırda dünyadaki altıncı en büyük gemi filosuna ve Avrupa’daki en büyük gemi siciline sahip olduğunu hatırlatan İlter, Malta’nın önemli aktarma limanlarına sahip olduğu, Malta’daki önemli liman yatırımlarından Türk sermayesi bulunduğunu belirterek. Malta’nın Türk üreticiler ve ihracatçılar açısından Afrika ve AB’ne giriş için fırsatlar içerdiğini belirterek. Türk sanayici ve ihracatçıların ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için yeni fırsatları değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

Resimaltı: Soldan sağa; İzmir Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık, Malta’da faaliyet gösteren Harmanci & Partners Danışmanlık Firmasının sahibi Ezgi Harmancı, Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter.

