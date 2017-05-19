LÜBNAN'DA "YEREL EKONOMİ VE TURİZM KONFERANSI"

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Yerel Ekonomi ve Turizm Konferansı'nda" Suriyeli mültecilerle göç krizinin uluslararası ve yerel etkileri konuşuldu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut'taki Uluslararası Lübnan Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, küresel ve yerel bağlamda göç ve mülteci krizi meselesinin gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Erciyes, mültecilerin önemli bir kısmı çatışma, fakirlik, gıda yetersizliği ve terörizm gibi sorunlardan kaçtığına işaret ederek, "Dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı 65 milyonu aşıyor." dedi.

Suriye, Irak ve Yemen gibi bir çok ülkedeki çatışmaların devam eden endişe kaynağı olduğunu dile getiren Erciyes, Suriye'deki durum ve Suriyeli mülteciler konusunun, Türkiye ve Lübnan için sorun oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınıra sahip olduğunu hatırlatan Erciyes, 2011'de başlayan kriz nedeniyle Türkiye'nin bu krizden siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlamında olumsuz etkilendiğini aktardı.

Erciyes, Türkiye'nin, Suriye'deki krizin başladığından bu yana misafir ettiği Suriyeliler için şu ana kadar 26 milyar dolar harcadığını belirterek, Türkiye'nin, krizin çözümüne yönelik motivasyonunun insan onuru olduğunu söyledi.

Mülteci krizinin en az Türkiye kadar Lübnan'ın da omuzlarına yük getirdiğini ifade eden Erciyes, Lübnan'ın uluslararası camiaya krizin yükünü paylaşmak bağlamında yaptığı çağrıyı Türkiye'nin de desteklediğini vurguladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu'dan sorumlu başdanışmanı Erşat Hürmüzlü ise Suriyelilerin bir kısmının Türkiye'nin güneyindeki kamplarda yaşadığını ancak İstanbul gibi büyükşehirlerde de Suriyelilerin oranının yüksek olduğunu aktardı.

Uluslararası Lübnan Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Murad ise 2006'da İsrail ve Lübnan arasında yaşanan savaşta Suriye'ye sığınan Lübnanlıların Suriye halkı tarafından misafirperverlikle ağırlandığını hatırlattı. Ancak Lübnan'ın kapasite olarak Suriye kadar büyük olmadığını dile getiren Murad, Suriye kriziyle Lübnan'ın önüne yeni sorunlar çıktığını ve Lübnan'ın uluslararası yardım beklediğini vurguladı.

İşletme Fakültesi Dekanı Ferid Abdullah, Lübnan'ın önündeki en önemli sorunların güvenlik, bağımsız ekonomi ve kamu borçları olduğunu söyledi.

Ülkenin özellikle turizm sektöründe büyümeye ve ekonomide ise istikrara ihtiyacı olduğunu aktaran Abdullah, Suriye savaşının ve bunun getirdiği mülteci krizi meselesinin genç Lübnanlılar arasında işsizliği arttırdığını ifade etti.

Yarın da devam edecek konferansta, Suriye krizinin bölge ülkeleri ve Lübnan'ın önüne çıkardığı yeni sorunlar, alanında uzman kişilerce tartışılacak.

Anadolu Haber Ajansı