KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTADA FED'E ODAKLANDI

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı.

Küresel piyasalar, geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tutmasına karşın 2017 yılına ilişkin varlık alım programında yaptığı değişikliğin ardından dalgalı bir seyir izlerken, bu hafta Fed ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının yatırımcıların en önemli gündemi olacağı belirtiliyor.

ECB, geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken mevcut varlık alım programına Mart 2017’ye kadar aylık 80 milyar avroluk, Nisan 2017’den Aralık 2017’ye kadar da aylık 60 milyar avroluk dilimler halinde devam etme kararı aldı. Kararlar ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları piyasalarda "güvercin" olarak algılanırken, avro/dolar paritesi 1,0870 seviyesinden 1,0530'a kadar geriledi, borsalar yükseldi.

ABD'de cuma günü New York borsaları ortalama yüzde 0,6 değer kazanarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkarken, Avrupa borsaları da haftalık bazda yüzde 6'yı aşan getirileri ile öne çıktı.

Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed ve perşembe günü BoE'nin kararlarının piyasanın en önemli gündem maddeleri olacağını belirterek, artan dolar talebi ve faizlerdeki yükselişin sürüp sürmeyeceğinin de takip edileceğini kaydediyor.

Fed'in faizlerde 25 baz puanlık artış yapması beklenirken, analistler Fed üyelerinin 2017 yılına ilişkin faiz beklentilerinin ve Başkan Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların kısa ve orta vadeli yönü üzerinde belirleyici olabileceğine dikkati çekiyor.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da güçlenen alışlar, BIST 100 endeksinin haftalık bazda yüzde 3,18 değer kazanmasını sağlamıştı. Dolar/TL ise üst üste 6 hafta süren haftalık yükseliş trendini geçen hafta sonlandırdı ve yüzde 0,87 değer kaybederek 3,4871'den kapandı.

Analistler, hafta sonu gerçekleşen terör saldırısı ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL'nin 3,50 seviyelerinde dengelendiğini belirterek, bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme ve cari işlemler açığı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Brexit kararının etkisinde geçen 3'üncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 0,15 azalmasını, ekim ayı cari işlemler açığının ise 1,7 milyar dolar olmasını bekliyor.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 ve ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyürken, cari işlemler açığı eylül ayında 1 milyar 684 milyon dolar ve 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 412 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Haber Ajansı