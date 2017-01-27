KUR ARTIŞI YÜZDE 50 İNDİRİM GETİRDİ

Aslıhan Özenç, Türklerin İngilizce dil eğitimi için en çok tercih ettiği 3 ülkenin İngiltere, ABD ve Kanada olduğunu, İngilizcesi başlangıç ya da temel seviyede olan öğrencilerin genellikle 6-9 aylık programları tercih ettiğini belirterek, "Özellikle Türkiye'de eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde eğitim alan, hazırlık sınıfı okuyan ya da lisede İngilizce eğitimi konusunda başarılı bir lisede okuyan öğrenciler 2-3 ay gibi kısa süreli programlara kayıt oluyor." dedi. Özenç, 3 aylık bir program için eğitim, konaklama, cep harçlığı ve uçak biletini de içeren toplam maliyetin İngiltere'de 2 bin 750 ila 10 bin 892 pound, bu rakamın ABD'de 5 bin 210 ila 14 bin 835 dolar, Kanada'da 6 bin 675 ila 11 bin 205 Kanada doları, Avustralya'da ise 7 bin 640 ila 15 bin 540 Avustralya doları arasında değiştiğini bildirdi. Özenç, "Kur değişimleri ve yurt dışı eğitim maliyetinin TL bazında artması öğrenci ve velileri, planlanan tarihi ertelemeye veya daha ekonomik tercihler yapmaya yönlendiriyor. Bu çerçevede daha ekonomik ülkeler, daha küçük şehirler, daha ucuz okullar, daha kısa programlar tercih edilebiliyor. Ayrıca, birçok kişi ödeme planlarında kolaylıkları sormaya başladı." şeklinde konuştu.
"Şimdiye kadar hiç indirim uygulamasına gitmeyen okullar dahi belli oranlarda indirim yaptı"
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Özenç, Türkiye'nin yurt dışındaki okullar için çok önemli bir pazar olduğunu, bu nedenle yabancı okulların Türkiye'deki ekonomiyi dikkatle takip ettiğini söyledi. Bu anlamda pek çok okulun ciddi oranlarda kampanya uyguladığını belirten Özenç, fiyatlarında minimum yüzde 25 indirim uygulayan okullar olduğu gibi, bazı okullarda indirim oranının yüzde 50'ye kadar çıktığını kaydetti.
Yurt dışındaki üniversitelerin de oldukça hassas davrandığını ifade eden Özenç, şunları kaydetti:
"Ücretlerinde indirim yapmaları alışılmış ve yapılan bir uygulama değil. Ancak uluslararası öğrenci sayısı üniversiteler için çok önemli ve üniversiteler bu sayıları dengeli tutmak isterler. Her üniversitenin belli oranlarda sağladıkları burslar vardır. Bu burslar ülkelerin ihtiyacına ve öğrencinin bireysel ihtiyacına göre verilmekte. Okulların verdikleri burslar akademik ve ihtiyaç bursları olarak ayrılıyor. Türkiye'deki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak, bu burs miktarlarının Türkiye'den gelen öğrenciler için geçen senelere oranla daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bu burslara başvurularda burs başvuru takviminin çok dikkatle takip edilmesi, burs formlarının çok dikkatle doldurulması gerekiyor. Bu noktada uluslararası eğitim fuarlarının önemi büyük. Pek çok burs veren kuruluş fuarlarda öğrencilerle yüz yüze görüşüp burs imkanları ile ilgili bilgi vermekte, hatta fuarda yapılan görüşmelerde sağlanan özel burslar olmaktadır. Okulların burs imkanlarının artışı dışında, bazı okullar okul ücretlerinin ödenmesinde de belli ödeme kolaylıkları sağlayabilmektedir. Okulun yaptığı taksitlendirmeler veya okula bir başvuru ücreti ödeyip ardından ödeme yaptığınız finansal kuruluşun ödemenizi vade farksız taksitlendirme seçeneklerini de öğrencilere sağlanan kolaylıklar arasında sayabiliriz. Sayıları az olmakla birlikte okul ücretlerinde indirim yapan veya bir önceki yılın fiyatları ile aynı tutarak yıllık artış yapmayan okullar da mevcut."
Anadolu Haber Ajansı
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