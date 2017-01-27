KUR ARTIŞI YÜZDE 50 İNDİRİM GETİRDİ

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Dolar/TL kurundaki hızlı yükseliş, her yıl binlerce Türk öğrenciye hizmet veren yabancı eğitim kurumlarını da harekete geçirdi. Daha önce fiyatlarından taviz vermeyen eğitim kurumları, artık Türk öğrenci sayılarında düşüş yaşanmaması için yüzde 50'ye varan indirimler uyguluyor.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Aslıhan Özenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada İngilizce dil eğitimi için en çok öğrenci alan ülkelerin İngiltere ve ABD olduğunu hatırlatarak, İrlanda, Kanada ve Avustralya'nın da ekonomik olmaları, yüksek yaşam ve eğitim standartları sebebiyle son yıllarda yıldızı parlayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Özenç, "Ayrıca Malta, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi yine İngilizce'nin resmi dil olarak konuşulduğu ülkeler de öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Dubai, Malezya ve Singapur gibi biraz daha marjinal seçenekler de mevcut. Bu ülkeler arasında özellikle İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada ve İrlanda da öne çıkıyor. Bu 5 ülkede profesyonel yardım alarak çok fazla sayıda alternatif arasından doğru okul ve doğru bölge seçimleri yapıldığı takdirde verimli bir eğitim süreci geçirilebilir." şeklinde konuştu.

Ülkeler arasında maliyet, sosyal olanaklar ve yaşam koşulları bakımından farklılıklar bulunduğunu ifade eden Özenç, her yıl rakamlarda artış görülmekle birlikte 2014'teki bir uluslararası raporlamaya göre dünyada 1,5 milyar kişinin eğitim için yurt dışına gittiğini, bu rakamın 2020'de 2 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.

British Council'ın raporuna göre, Türkiye'den yurt dışına dil eğitimi için giden öğrenci sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirten Özenç, Türkiye'nin dünyada yurt dışına en çok öğrenci gönderen ilk 15 ülkeden biri olduğunu söyledi.

- "Kurun yükselmesiyle birlikte yurt dışına giden öğrenci sayısında dikkat çeken bir azalma olmadı"

Aslıhan Özenç, Türklerin İngilizce dil eğitimi için en çok tercih ettiği 3 ülkenin İngiltere, ABD ve Kanada olduğunu, İngilizcesi başlangıç ya da temel seviyede olan öğrencilerin genellikle 6-9 aylık programları tercih ettiğini belirterek, "Özellikle Türkiye'de eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde eğitim alan, hazırlık sınıfı okuyan ya da lisede İngilizce eğitimi konusunda başarılı bir lisede okuyan öğrenciler 2-3 ay gibi kısa süreli programlara kayıt oluyor." dedi. Özenç, 3 aylık bir program için eğitim, konaklama, cep harçlığı ve uçak biletini de içeren toplam maliyetin İngiltere'de 2 bin 750 ila 10 bin 892 pound, bu rakamın ABD'de 5 bin 210 ila 14 bin 835 dolar, Kanada'da 6 bin 675 ila 11 bin 205 Kanada doları, Avustralya'da ise 7 bin 640 ila 15 bin 540 Avustralya doları arasında değiştiğini bildirdi. Özenç, "Kur değişimleri ve yurt dışı eğitim maliyetinin TL bazında artması öğrenci ve velileri, planlanan tarihi ertelemeye veya daha ekonomik tercihler yapmaya yönlendiriyor. Bu çerçevede daha ekonomik ülkeler, daha küçük şehirler, daha ucuz okullar, daha kısa programlar tercih edilebiliyor. Ayrıca, birçok kişi ödeme planlarında kolaylıkları sormaya başladı." şeklinde konuştu.



"Şimdiye kadar hiç indirim uygulamasına gitmeyen okullar dahi belli oranlarda indirim yaptı"

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Özenç, Türkiye'nin yurt dışındaki okullar için çok önemli bir pazar olduğunu, bu nedenle yabancı okulların Türkiye'deki ekonomiyi dikkatle takip ettiğini söyledi. Bu anlamda pek çok okulun ciddi oranlarda kampanya uyguladığını belirten Özenç, fiyatlarında minimum yüzde 25 indirim uygulayan okullar olduğu gibi, bazı okullarda indirim oranının yüzde 50'ye kadar çıktığını kaydetti.

Özenç, "Hatta şimdiye kadar hiç indirim uygulamasına gitmeyen okullar dahi belli oranlarda indirim yaptı. Öğrencilerin gidecekleri dönem içerisinde bu indirim ve promosyonları takip etmelerini özellikle öneririz." dedi.



Yurt dışındaki üniversitelerin de oldukça hassas davrandığını ifade eden Özenç, şunları kaydetti:

"Ücretlerinde indirim yapmaları alışılmış ve yapılan bir uygulama değil. Ancak uluslararası öğrenci sayısı üniversiteler için çok önemli ve üniversiteler bu sayıları dengeli tutmak isterler. Her üniversitenin belli oranlarda sağladıkları burslar vardır. Bu burslar ülkelerin ihtiyacına ve öğrencinin bireysel ihtiyacına göre verilmekte. Okulların verdikleri burslar akademik ve ihtiyaç bursları olarak ayrılıyor. Türkiye'deki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak, bu burs miktarlarının Türkiye'den gelen öğrenciler için geçen senelere oranla daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bu burslara başvurularda burs başvuru takviminin çok dikkatle takip edilmesi, burs formlarının çok dikkatle doldurulması gerekiyor. Bu noktada uluslararası eğitim fuarlarının önemi büyük. Pek çok burs veren kuruluş fuarlarda öğrencilerle yüz yüze görüşüp burs imkanları ile ilgili bilgi vermekte, hatta fuarda yapılan görüşmelerde sağlanan özel burslar olmaktadır. Okulların burs imkanlarının artışı dışında, bazı okullar okul ücretlerinin ödenmesinde de belli ödeme kolaylıkları sağlayabilmektedir. Okulun yaptığı taksitlendirmeler veya okula bir başvuru ücreti ödeyip ardından ödeme yaptığınız finansal kuruluşun ödemenizi vade farksız taksitlendirme seçeneklerini de öğrencilere sağlanan kolaylıklar arasında sayabiliriz. Sayıları az olmakla birlikte okul ücretlerinde indirim yapan veya bir önceki yılın fiyatları ile aynı tutarak yıllık artış yapmayan okullar da mevcut."

Anadolu Haber Ajansı