KONUTTA İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası'nın detayları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Türk ekonomisine ivme kazandıracak kampanya ile konut alıcılarının yüzü gülecek. Kampanyanın reklam yüzü oyuncu-sunucu Murat Yıldırım oldu. Yarın başlayacak olan kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Kampanya 100 bin bağımsız bölüm ve 33 projesiyi kapsıyor. Kampanyada yüzde 10 indirim yapılıyor. Faizler de yüzde 0,98'e çekildi.

Bakan Murat Kurum, "Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.



300 bin TL'lik dairenin örnek ödeme planı:

Konut Bedeli: 300 bin TL

Yüzde 10 İndirim: 30 bin TL

İndirimli Daire Bedeli: 270 bin TL

Peşinat: 27 bin TL (Yüzde 10)

12. Ay Ara Ödeme: 40 bin 500 TL (Yüzde 15)

24. Ay Ara Ödeme: 40 bin 500 TL (Yüzde 15)

Vadelendirilecek Bedel: 162 bin TL (Yüzde 60)

Alıcının Aylık Taksidi: 2 bin 302 TL (120 ay 0,98 vade farkı)



400 bin TL'lik dairenin örnek ödeme planı:

Konut Bedeli: 400 bin TL

Yüzde 10 İndirim: 40 bin TL

İndirimli Daire Bedeli: 300 bin TL

Peşinat: 36 bin TL (Yüzde 10)

12. Ay Ara Ödeme: 54 bin TL (Yüzde 15)

24. Ay Ara Ödeme: 54 bin TL (Yüzde 15)

Vadelendirilecek Bedel: 216 bin TL (Yüzde 60)

Alıcının Aylık Taksidi: 3 bin 69 TL (120 ay 0,98 vade farkı)



500 bin TL'lik dairenin örnek ödeme planı:

Konut Bedeli: 500 bin TL

Yüzde 10 İndirim: 50 bin TL

İndirimli Konut Bedeli: 450 bin TL

Peşinat: 45 bin TL (Yüzde 10)

12. Ay Ara Ödeme: 67 bin 500 TL (Yüzde 15)

24. Ay Ara Ödeme: 67 bin 500 TL (Yüzde 15)

Vadelendirilecek Bedel: 270 bin TL (Yüzde 60)

Alıcının Aylık Taksidi: 3 bin 836 TL (120 ay 0,98 vade farkı ile)

1- 120 ay boyunca taksitleri devam eden alıcılar için;

Konutun toplam maliyeti 640 bin TL'dir. Bu durumda vade farkı oranı 0,84'tür.

2- Bir yıl içinde borcunu kapatmayı tercih eden alıcılar, sözleşmelerinde belirtilen ek fırsatlardan da faydalanabilecekler.

Kampanyaya katılan projeler

1. Adım İstanbul

2. Avangart İstanbul

3. Avrupa Konutları Başakşehir

4. Avrupark Bahçekent

5. Avrupark Hayat

6. Başkent Emlak Konutları

7. Büyükyalı İstanbul

8. Cer İstanbul

9. Ebruli Ispartakule

10. Esenler Emlak Konutlaru

11. Evora İstanbul

12. Evvel İstanbul

13. Gebze Emlak Konutları 3

14. Karat 34

15. Kootdinat Çayyolu

16. Körfezkent Çarşı

17. Köy Zekeriyaköy

18. Kuzeyyakası

19. Merkez Ankara

20. Nevşehir Emlak Konutları

21. Nidapark İstinye

22. Nidapark Kayaşehir

23. Nidapark Küçükyalı

24. Niğde Emlak Konutları

25. Ofis Karat Bakırköy

26. Semt Bahçekent

27. Sofa Loca

28. Temaşehir Konya

29. Tual Adalar

30. Tual Bahçekent

31. Validebağ Konakları

32. Yeniköy Konakları

33. İdealist Cadde