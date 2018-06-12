'KONUT KAMPANYASINI 30 HAZİRAN'A KADAR UZATTIK'

Gayrimenkul sektörünü temsil eden Türkiye’nin önde gelen kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER’in; 15 Mayıs-15 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere başlattığı kampanyaya, konut alıcılarının yoğun ilgisi devam ediyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kampanyanın sektöre ivme kazandırdığını vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Son dönemde kamunun başlattığı KDV ve tapu indiriminin yanı sıra, bankaların konut kredi faizlerini 0.98’e düşürmesinin ardından; sektöre ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte yeni bir kampanya hayata geçirdik. 15 Mayıs’ta başlattığımız, toplam 41 firmanın katıldığı kampanya ile satış ofislerine girenlerin sayısı arttı. Kampanyaya katılan bazı firmaların telefonları kilitlendi. Satış ofislerinde, özellikle hafta sonları hem projeleri incelemek hem konut almak isteyen tüketicilerin ilgisinden dolayı yoğunluk yaşandı” diye konuştu.

Kampanya ile ilgili rakamları değerlendiren Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Yeni kampanya ile yüzde 0.98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak, özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağladık. Konut alıcılarının ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamları, bugün itibarıyla 6 milyar TL’ye ulaştı. Bu oranın yüzde 80 olduğunu varsayarak, diğer bankaları da eklediğimizde; bu kısa süre içinde toplam 8 milyarı bulan konut kredisi kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu güç birliği kampanyasının, hem vatandaşa, hem sektöre, hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Ayrıca döviz kurunda yaşanan artışla birlikte yükselen maliyetlerin birçok projeyi etkilemesine rağmen, firmaların fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alanlar kazançlı çıkacak. Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsatı değerlendirmeli çünkü yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Tüm bu gelişmeleri değerlendirerek, daha fazla konut alınıcısının yararlanması amacıyla, GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak aldığımız ortak kararla kampanyayı 30 Haziran Cumartesi gününe kadar uzatma kararı aldık.”

Sektörde hareketliliğin süreceğinin altını çizen Yetgin, “Gayrimenkul sektöründe işler durmaz, ihtiyaç tarafını hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bu ülkede 7,5 milyon konutun yenilenmesi şart. Önümüzdeki 15-20 yıl, yoğun bir şekilde bizim bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.