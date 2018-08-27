KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA ENGEL TANIMIYOR

Temmuz ayında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 24,25 arttıran ve en çok ihracat yapan üçüncü sektör olarak dikkatleri üzerine çeken kimya sektörü, 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Fuarları TURKCHEM 2018 çatısı altındaki ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia ile yeni uluslararası pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kimya Fuarları TURKCHEM 2018’in yeni konseptiyle katılımcı ve ziyaretçilerine daha verimli bir fuar deneyimi yaşatmaya hazırlandığını belirten Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz YAMAN, ”TURKCHEM 2018, Türkiye ve EMEA Bölgesi’nin en geniş kapsamlı kimya platformu. Bu yıl 20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ile 1.000’in üzerinde firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12.000’i aşkın profesyonel ziyaretçiyi 3 gün süreyle aynı çatı altında buluşturacağız. Katılımcı ve ziyaretçilerimize ihracat fırsatları sunarken, kimya sektöründeki en son yeniliklere ve sorunlara dikkat çeken etkinliklere evsahipliği yağacağız” dedi.

“ABD ile yaşanan gerilimin en kısa sürede sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz”

Dünya toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 16 trilyon seviyesindeyken, kimya sektörü 4 trilyon dolar ile küresel ticaret hacminden yüzde 25 pay alıyor. 2017 yılında 16,1 milyar dolar ile Türkiye’de en çok ihracat gerçekleştiren 3. sektör konumundaki kimya sanayinin ülkemizin 160 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi içerisinde aldığı pay ise yüzde 10.

Türkiye’nin küresel kimya ticaretindeki payını arttırması için önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğuna; istenen büyümenin sağlanabilmesi için de yüksek katmadeğerli ürünlerin üretilmesi ve bu nedenle üretimde teknolojik gelişmelere ve finansmana önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, son dönemde ABD ile yaşanmakta olan gelişmeleri değerlendirdi. Pelister “Küresel ticarette kurallar değişime uğruyor ve taşlar yeniden dağıtılıyor. 2018 yılı Temmuz ayında 2017 Temmuz’una göre 173,18 gibi rekor bir artışla 171 milyon 424 bin dolar ile en çok ihracatı ABD’ye gerçekleştirdik. Bu, son 5 yılda ABD’ye gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracat rakamı oldu. Sektör olarak son dönemde ABD ile yaşanan gerilimin en kısa sürede sağduyu ile çözüleceğine inanıyoruz.”dedi.

İKMİB Başkanı Adil Pelister şöyle devam etti: “Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine oldukça önemli katkı sağlayan kimya sektörümüz Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 3’ncü sektörü konumunda.2017 yılında ihracatta yakaladığımız yukarı doğru ivmelenme 2018 yılında da devam ediyor. Kimya sektörümüz yılın ilk yedi aylık döneminde 9 milyar 914 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmayı başardı. 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 24.25 oranında arttırdık ve bir ayda 1 milyar 482 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaştık” dedi.

Kimya sektörünün krizi fırsata çevirerek rekabet ve verimini arttırma gücüne sahip olduğunun altını çizen Pelister, “Odağımızda ihracat var. İKMİB olarak 8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek EMEA Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en geniş kapsamlı Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’i destekliyoruz ve sektör olarak geniş katılımla yer alacağız. Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna vb. gibi pek çok hedef pazar ülkemizden profesyonel alıcılar ve katılımcılar fuarda olacaklar. Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İKMİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde TURKCHEM 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kimya sektörü olarak bize yeni ve alternatif pazarlara ulaştıracak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz”dedi.

İki yılda bir düzenlenen TURKCHEM 2018 Fuarları etkinliklerinde; kimya sektöründeki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler konuşulacak….

Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM, 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia: 8. Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana kategoride düzenleniyor. Kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarı TURKCHEM 2018, 3 salonda yer alacak etkinlik alanlarında, katılımcı firmalar, akademisyenler ve dernekler ve tarafından gerçekleştirilecek sektöre dair en son yenilik ve teknolojilerin ele alındığı ticari ve teknik sunumlara ev sahipliği yapacak.