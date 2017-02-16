"KGF, KOBİ DIŞI FİRMALARA DA KREDİ İMKANI SAĞLAYACAK"

İSTANBUL (AA) - Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, bir müjde vererek, "KOBİ dışında da belli bir limite kadar doğrudan teminat mektubumuzun Eximbank'a verilmesi yöntemiyle kredi imkanı sağlayacağız." dedi.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında toplanan hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatçıları, finansman ihtiyacına çözüm yollarını konuşmak üzere Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve KGF Genel Müdürü Gergerli ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan KGF Genel Müdürü Gergerli, reel sektör ile finans sektörünün Türkiye'nin büyümesi için el ele vermesi gerektiğini belirterek, KGF'nin bu noktada devreye girdiğini kaydetti.

Asıl amaçlarının Türkiye'nin daha çok üretmesi, istihdam sağlaması ve ürettiğini satması olduğunu ifade eden Gergerli, şunları kaydetti:

"KGF sadece KOBİ'lere destek vermek için yola çıkmış. Bugün geldiğimiz noktada sadece KOBİ'lere değil, KOBİ dışı dediğimiz daha büyük ölçekli işletmelerin de sistemden yararlanması gerektiğine inanan bir yapıya dönüşüyor. KOBİ dışı işletmelerin sistem için önemini daha yeni yeni konuşmaya başladık. İhracatçı firmaların sadece yüzde 11'i KOBİ geriye kalan yüzde 89'u KOBİ dışı. Dolayısıyla sadece KOBİ'lere odaklanarak ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri finanse etmemiz mümkün değil. Sadece KOBİ değil, KOBİ dışı işletmelerin de bu sistemde daha fazla aktif olması gerektiğine inanıyoruz ve onlara destek vermek istiyoruz."

Gergerli, kendilerinin doğrudan kredi vermediklerini anlatarak, krediyi bankaların verdiğini, kendilerinin bankalara kefalet desteği sunduklarını ve onların daha rahat kredi vermelerini sağladıklarını söyledi.

Bankaların kredi vermek isterken bazı kurallara bağlı olduğunu, istediklerine istedikleri şekilde kredi veremediğini anlatan Gergerli, "Zaman zaman teminat problemleri ortaya çıkıyor. O zaman biz devreye giriyoruz. 'Firmaya siz kredi verin, biz bu firmaya güveniyoruz' diyoruz. Hiçbir bankanın kabul etmediği gayrimenkulleri alarak kredi vermelerini sağlamak istiyoruz. Bankaların risk primini ortadan kaldırıyoruz. Bankaya 'eğer para batarsa aynı gün parayı biz öderiz' diyoruz, devlet arkamızda. Her kullandırılan kredi için sermaye ayırması gerekiyor. Orada da bizim verdiğimiz kefaletin karşılığı şu anlama geliyor; 'Hiç karşılık ayırma, çünkü biz varız' diyoruz." şeklinde konuştu.

- "Limitlerde revizyon olacak"

Gergerli, hem reel sektörü hem de finans sektörünü regüle eden bu alanda vitamin görevi gören bir fonksiyonlarının olduğunu aktardı.

Kendilerinin internet sayfasından her türlü başvurunun yapılabildiğini dile getiren Gergerli, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize doğrudan gelinebilmesi için KOBİ olması gerekiyor. 1,5 milyon dolara kadar olanlara sadece doğrudan teminat mektubu veriyoruz. Bunun dışındaki taleplerin de mutlaka banka vasıtasıyla Eximbank'a gitmesi gerekiyor. KOBİ'lerde 3 milyon dolara kadar, daha büyük işletmelerde de 20 milyon dolara kadar Eximbank kredilerini bizim vasıtamızla kullanma imkanınız var. Her işlem için işletme, yatırım kredilerinde de kefil oluyoruz. Yeni yasal düzenlemeyle bizim limitlerimiz 250 milyar liraya kadar artıyor. Yasa çıktı Bakanlar Kurulu kararı çerçeveyi düzenleyecek. O çerçeve ile birlikte bu limitlerde de revizyon olacak. Bir müjde… KOBİ dışında da belli bir limite kadar doğrudan teminat mektubumuzun Eximbank'a verilmesi yöntemiyle kredi imkanı sağlayacağız. Mevcutta 1,5 milyon dolara kadar banka olmaksızın doğrudan mektup veriyoruz Eximbank'a, bu yöntemin KOBİ dışı için de yeni düzenlemeyle devreye almayı planlıyoruz. Hazinemizle de görüştük. Limit henüz belli değil."

Eximbank işlemlerindeki garantörlüklerinin yüzde 100'e kadar olduğunu vurgulayan Gergerli, yatırım yapmaktan, büyümekten endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gergerli, katıldığı bir toplantıda 2017 büyümesi için yüzde 2,7-2,8 öngörülerinin yapıldığı ifade ederek, "Bizim bu projemizle inşallah artı yüzde 1,5 büyüme gibi projeksiyon yapıldı. Siz daha çok üretir ve satarsanız bu ülke büyüyebilir." şeklinde konuştu.

İsmet Gergerli, kendilerinin yapılandırmalarda da kefalet desteği sağladıklarını hatırlattı.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise firma sahiplerinin toplantıya katılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de çok önemli bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Çözüm ve reçete burada bulunuyor." dedi.

Gülle, toplantıdan çıkacak neticenin Türkiye'nin ihracatına, kendilerine ve sektörlere yardımcı olacağını vurguladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ise "Salon dolu. Biraz önce 'Acaba sevinelim mi, üzülelim mi?' dedim, keşke krediye ihtiyaç olmasa da bu toplantıyı yapmasak. Geleceğe umutla bakıyoruz. Finans kaynaklarıyla destekleyerek açıklarımızı kapatacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal, "Tüm sektörlerde ne Eximbank sigortasından ne kredi uygulamalarından ne bugünkü kolaylıklarından ne de KGF'nin uygulamalarından haberimiz yok. Bu tip organizasyonlarla size anlatmaya çalışacağız. Olabildiğince bilgi aktarımı yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılarak söz alan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise KGF'nin kaynakların akılcı dağılımına karar vereceğini belirterek, "Bu sistem çok efektif hale geldi. Tüm ihracatçılarımızın yararlanması lazım." dedi.

Anadolu Haber Ajansı