KASIMDA BÜTÇE 10 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçedeki güçlü performansın devam ettiğini belirterek, "Kasım ayında bütçe 10 milyar lira fazla vermiştir. 2016 yılının 11 aylık döneminde ise bütçe açığı 2,1 milyar lira olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ağbal, yazılı açıklamasında, kasım ayı ve ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Bütçedeki güçlü performansın devam ettiğine işaret eden Ağbal, kasım ayında bütçenin 10 milyar lira fazla verdiğini aktardı. Ağbal, 2016 yılının 11 aylık dönemindeki bütçe açığının ise 2,1 milyar lira olduğunu kaydetti.

Faiz dışı fazlanın kasım ayında 13,9 milyar liraya, ocak-kasım döneminde 46,3 milyar liraya ulaştığını belirten Ağbal, şu bilgileri verdi:

"Kasım ayında bütçe gelirleri yapılandırmanın da etkisiyle güçlü bir performans sergilemektedir. 2016 yılı kasım ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,6 artarak 60,7 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 37,2 artarak 54,1 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-kasım döneminde harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 510,7 milyar lira olmuştur. 2016 yılı için 56 milyar lira öngörülen faiz harcamaları yılın 11 ayında 48,4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri ise aynı dönemde yüzde 15,1 artarak 508,6 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 12,4 artarak 419,1 milyar lira, vergi dışı gelirler ise yüzde 29,6 artarak 89,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir."

Anadolu Haber Ajansı