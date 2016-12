"KAMUNET'E ŞU AN 8 KURUM DAHİL OLDU"

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, KamuNet'in (kamu sanal ağı) tüm kamu kurumlarında kullanılması için bir genelge hazırladıklarını ve yakında yayınlanmasının sağlanacağını bildirdi. Arslan, KamuNet Projesi̇ Tanıtım Etki̇nli̇ği̇ ile 2016-2019 Ulusal Si̇ber Güvenli̇k Strateji̇si̇ ve Eylem Planı Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, yaşanan gelişmelerin çeşitli siber tehditleri de beraberinde getirdiğini ve bunun toplumda güvenlik kaygılarına yol açtığını ifade etti. Siber tehditlerden uzak durmak adına sektörün faydalarından yararlanmamanın söz konusu olamayacağını belirten Arslan, "Serçeden korkup da darı ekmeyecek değiliz." dedi. Siber ortamda her geçen gün sayıları artan tehditleri bertaraf etmenin ülke olarak hedeflenen bilgi toplumuna dönüşüm süreci açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Arslan, bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olduğunu aktardı. Arslan, hiçbir bilişim sistemini yüzde 100 güvenli yapmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Güvenlik açıklarını minimize etmek önemli. Kaşgarlı Mahmud'un çok güzel bir sözü var: 'Avcı nice tuzak bilirse, av da onca yol bilir.' Siber güvenlikle ilgili düşman ne kadar saldırı gerçekleştirirse, bizim de buna karşılık o kadar tedbir almak, o kadar yeni yollar bulmak gibi bir zorunluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.



"KamuNet'e şu an 8 kurum dahil oldu"

Bakan Arslan, yoğun çalışmalar sonucunda uçtan uca güvenlik platformu olan KamuNet ağını geliştirdiklerini anlatarak, sisteme şu an 8 kurumun dahil olduğunu söyledi. KamuNet'in herkese açık olan internet ağını kullanmadığını, sadece kamu kuruluşlarının iletişim kurmasını sağladığı için siber güvenlik risklerini en aza indirgediğini bildiren Arslan, tüm sistemin tek bir noktadan izlenmesinin önemli olduğunu kaydetti. Arslan, kamu verilerinin KamuNet ağı üzerinden daha güvenli şekilde iletilmesiyle hem kamu verilerinin hem de vatandaşların kişisel bilgilerinin saklandığı büyük veri altyapılarının güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Tüm kamu kurumlarının KamuNet ağına dahil olması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Arslan, "KamuNet ağının tüm kamu kurumlarında kullanılması için bir genelge hazırladığımızı ve yakında bunun yayınlanmasının sağlanacağını vurgulamak isterim. Yakın zamanda KamuNet ile ilgili kamu kuruluşlarının siber güvenliği sağlanmış olacak." diye konuştu. KamuNet ile kamu kurum altyapısı en güvenli olan ülkeler ligine yükselineceğini dile getiren Arslan, ancak siber güvenliği sağlamanın sadece kamusal anlamda alınacak önlemlerle gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Usta bilgisayar korsanlarının acemi bilgisayar kullanıcılarını hedef aldığını ve geçen ay birçok ülkede internet erişimini sarsan siber saldırılarının düzenlendiğini anımsatan Arslan, bu saldırıların zombi bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığının bilindiğini söyledi.



Türkiye'nin en çok siber saldırıya uğrayan ülkeler listesinde ilk sıralarda yer aldığını, bunun sektörün hızlı gelişmesi ve büyük hedefler ortaya koymasından kaynaklandığını anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Fortinet Threat Landscape Report’a göre Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’i siber saldırı altında. Bu da bizim siber güvenlik konusunda sağlıklı ve ciddi adımlar atmamız gerektiğini ortaya koyan bir oran. Ele geçirilmiş bilgisayar oranında ise dünya 4'üncüsüyüz. Bu nedenle siber güvenlikte en önemli aşama kullanıcı bilincinin yükseltilmesi ki bizim de yapmaya çalıştığımız konulardan biri bu. Siber güvenlik konusunda hem farkındalık oluşturulmasını sağlayacak hem de topyekun anlamda siber güvenliği sağlamada önemli bir adım olacak Siber Güvenlik Eylem Planı 2013'te başlatıldı tüm kurumları kapsayacak şekilde oluşum sağlandı. Bu anlamda Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale ekipleri oluşturduk. Ekip sayısı bugün 517’ye çıkmış durumda ki çok başarılı şekilde yürüyor."



"Veri merkezleri oluşturulurken enerji harcamaları birinci sırada"

Arslan, bu strateji ve eylem planının, katılımcı ve yenilikçi stratejik adımlarla güçlendirildiğini bildirerek, kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar olmak üzere tüm paydaşları kapsayacak, sorumluluklar vererek ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlandığını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün açıklanan Türkiye'deki veri merkezlerinin sayılarının artırılması konusuna değinen Arslan, Bakanlar Kurulu'nda pazartesi günü konuya ilişkin yaptıkları sunumda, Türkiye'de üretilen kişisel ve kamusal verilerin ülke içinde kalması, büyük veri merkezleri oluşturulurken enerji harcamalarının birinci sırada yer aldığını anlattıklarını ve destek istediklerini söyledi. Arslan, dün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de söz konusu konuya yer verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda müteşekkiriz. Hedefimiz, özellikle enerji desteği vermek, gerekirse sanayi elektriğiyle eşdeğer tutup, personel giderleri, vergi, SSK konularında destekler sağlamak, ilk kurulumda gümrük vergilerini sıfırlamak veya sıfıra yakın almak, kredi desteği sağlamak, arazi tahsis etmek, özellikle kamu arazisini bedelsiz tahsis etmek. Yani doğudaki 23 ilin diğer illerle arasındaki kalkınmışlık farkını gidermek adına cazibe merkezleri kurduk ve bu cazibe merkezleri kapsamında birçok destek verdik. Adeta bu sektörü o cazibe merkezleriyle bir tutacak destek ve teşvikleri vereceğiz. Derdimiz sektörümüzü büyütmek, geliştirmek, ülkemizdeki verilerin ülkede kalması, hatta mümkünse yurt dışından gelip birilerinin yatırım yapması, ülkemizde büyük veri merkezleri kurması. Çünkü biliyoruz ki bu sektör ekonominin, ticaretin, hayatı kolaylaştırmanın olmazsa olmazı."



Bakan Arslan, söz konusu sektörün gelecekte istihdam açısından en önemli sektör olduğunu belirterek, "Çünkü dünyanın neresindeki insana hizmet ederseniz edin, dünyanın neresindeki insanın ihtiyacını giderirseniz giderin tek tuşla bulunduğunuz yerden giderme şansınız var." ifadelerini kullandı.



"Siber güvenlik, milli bir mesele"

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da siber güvenliğin milli bir mesele olduğunu belirterek, sistemlere yapılan erişimleri kontrol etmek yanında güvenliği sağlamak için daha makro bakışla güvenlik kontrollerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. KamuNet'in kamu için siber güvenliği sağlayacağını belirten Sayan, bu kapsamda iletişimin, ülke içinde dolaşmasının, bilginin dışarıya çıkmamasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ise kamu kurumları arasında veri iletişiminin siber saldırılara karşı daha güvenli bir ağ üzerinden yapılarak siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi amacıyla kurulan KamuNet'in bugün itibarıyla devreye alındığını ve kurumların sistem üzerinde yerini almaya başladığını kaydetti.



Öte yandan, Arslan’ın, İstanbul'da bugün katılacağı “Uluslararası Karadeniz Taşımacılık Forumu" programının iptal edildiği duyuruldu.





Anadolu Haber Ajansı