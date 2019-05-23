İVME Finansman paketi açıklandı

Türkiye ekonomisi son yıllarda sıkışık bir dönemin içerisine girdi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, piyasaları altüst etti.

Kurlardaki anlık değişmeler bugün de devam ediyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Dolar bugün bir anda 6,15 seviyesine çıktı, euro ise 6,83 bandında kendine yer buldu.

Benzer yükseliş, gram altında da var. Altının gramı 252 lirayı gördü.

YENİ PAKET

Piyasadaki hareketlilik devam ederken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kameralar karşısına geçti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İVME Finansman Paketi' 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.

STRATEJİK ÜRÜNLERİN İHRACATI ÖNE ÇIKARILACAK

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır. İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

FİNANSMAN DESTEĞİ

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.

Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.

3 KAMU BANKASI KATILIM GÖSTERECEK

Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Hammadde-Ara malı, Makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

TARIM KREDİLERİ

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

HAZİRANDAN İTİBAREN CARİ FAZLA ÖNGÖRÜSÜ

Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte hazirandan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz. İlk kez cari fazla dönemine haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız. Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz. 2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneceğiz.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

TL'ye karşı manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek.

İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık.

RESESYON SÜRECİ GERİDE KALACAK

İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız."