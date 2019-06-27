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İTO, vergi indirimine uzatma talep ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten, 30 Haziran’da sona erecek mobilya, beyaz eşya ve otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı geldi.

İTO, vergi indirimine uzatma talep ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten, 30 Haziran’da sona erecek mobilya, beyaz eşya ve otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:24
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İTO, vergi indirimine uzatma talep ediyor

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
- “30 Haziran’da sona erecek beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır.”


- “Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışı, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacaktır. Bu süre uzatımı, Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacaktır.”

Avdagiç, yaptığı açıklamada, “30 Haziran’da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019'a kadar 6 ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır” ifadesini kullandı.
Şekib Avdagiç, “Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışı, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacaktır. Bu süre uzatımı, Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacaktır” dedi.
Avdagiç, vergi indiriminin üç yönlü etki yapacağını belirterek, şöyle devam etti: “Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi Türkiye’nin lokomotifi olan sektörlerin özellikle tüketim alanındaki performansını kaybetmemesi lazım. İş dünyası olarak bu indirimlerin 2019 yılı sonuna kadar devamından yanayız. İnanıyoruz ki vergi indirimlerinin devam etmesi üç yönlü fayda sağlayacak. Ekonominin çarkları hızlanacak, üretim motivasyonu artacak ve en önemlisi tüketicinin ihtiyacı karşılanacak” dedi.
Yaz aylarında canlanan mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimlerinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılmasının tüm piyasadaki hareketliliği artıracağını vurgulayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugüne kadar piyasayı canlandırmak için ortaya koyulan bu tedbirler önemli bir etki yaptı. Büyümenin daha da önem kazandığı böylesi bir dönemde hem iç talebi hem de istihdam deposu sektörleri koruyacak önlemlerin devamına ihtiyaç var. Keza ticari araçlarda da yüzde 1’lik KDV uygulamasının 31 Aralık’a kadar sürdürülmesi önemli. İş dünyasına son dönemde birçok yeni finansman imkanı sunuldu. Bu finansmanı çeşitli yatırımlarda kullanacak olan reel sektör, ticari araçlardaki KDV indirimi fırsatını muhakkak değerlendirmek isteyecektir. Bu indirimin yılsonuna kadar uzatılması, hem ticari araç filosunu yenilemek isteyenler için hem de satışları düşen otomotiv sektörü için önemli bir destek olur.”

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