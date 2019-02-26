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İTO Başkanı Avdagiç`ten iş dünyasına istihdam çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek dedi.

İTO Başkanı Avdagiç`ten iş dünyasına istihdam çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek dedi.

26 Şubat 2019 Salı 12:37
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İTO Başkanı Avdagiç`ten iş dünyasına istihdam çağrısı

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyelerini dün açıklanan "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya davet etti. 

Avdagiç, "İstanbul iş dünyasının 406 bin firmadan oluşan güçlü sesi olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilave istihdam çağrısına, gönülden 'evet' diyoruz. İTO olarak, tüm işletmelerimizi, tüm üyelerimizi yeni bir ruh ile istihdama katkı sunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Devletin 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını bildiren Avdagiç, "Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da, sigortası da, vergisi de devletten... Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun. 

Anahtar Kelimeler:
şekib AvdagiçİTO
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