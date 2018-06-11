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İSTANBUL’A GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 25’İ ARAP

2018 yılının ilk dört ayında İstanbul’a gelen turist sayısı 4 milyon 200 bine yükselirken, bu turistlerin 967 bininin Arap olduğu belirlendi.

İSTANBUL’A GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 25’İ ARAP

2018 yılının ilk dört ayında İstanbul’a gelen turist sayısı 4 milyon 200 bine yükselirken, bu turistlerin 967 bininin Arap olduğu belirlendi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
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İSTANBUL’A GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 25’İ ARAP

Ajans Press, Türkiye’ye gelen turist sayısına yönelik yapılan araştırmaya inceledi. Ajans Press’in Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk dört ayında İstanbul’a gelen turist sayısının 4 milyon 200 bine yükseldiği belirlendi. Bu turistlerin ise 967 bininin Arap olduğu görülürken, bu rakamın İstanbul’a gelen her 4 turistten 1’ine tekabül ettiğianlaşıldı.Öte yandan bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı da yüzde 45 artış gösterdi.

ARAPLARIN GÖZDESİ TÜRKİYE

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, turizm başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Türkiye’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer edinen bacasız sanayi, yılbaşından bugüne kadar 193 bin 125 habere konu olarak medyanın da en önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Uzman yorumları incelendiğinde, Arap turistlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye’ye akın etmesinin ana nedenleri arasında; din, ortak kültür, doğa güzelliği, ulaşım kolaylığı, Türk dizi ve filmlerinin Arap televizyonlarında sıkça yer alması gibi etkenlerin önemli rol oynadığı belirtildi.

2010 yılında İstanbul’a gelen Arap turistlerin, toplam turist sayısına oranı yüzde 10 iken bu sayının 2017 yılında rekor kırarak yüzde 24,3’e yükseldiği görüldü. Böylelikle, 2017 yılında söz konusu şehre gelen turist sayısı 10 milyon 840 bin iken, bu rakam içerisinde Arap turistlerin sayısının 2 milyon 630 bine ulaştığı tespit edildi. Arap turistlerin İstanbul dışında tercih ettiği yerlerin başında gelen diğer şehirler ise; Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon oldu. Arap turistler tatil beldeleri arasında ise en çok Muğla, Marmaris ve Antalya’yı tercih etti. Araştırmada, 2018 yılının ilk çeyreğinde Ortadoğu’daki en çok aranan destinasyonlar Amsterdam, Londra, Paris ve Manila olurken, İstanbul da bu listede yer aldı. Arama sonrası yapılan rezervasyonlarda ise İstanbul birinci sıraya yerleşti. İstanbul’dan sonra gelen şehirler de; Kahire, Dubai, Paris ve Mekke olarak belirlendi.

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