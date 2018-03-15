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İşsiz sayısı 581 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan düşerek yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye düştü. TÜİK’in açıkladığı İş gücü İstatistik verilerini değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan İstihdam Seferberliği’nin etkilerini 2017 işgücü istatistik sonuçlarında görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak seferberlik kapsamında neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda üyelerimiz ile paylaşımlarımıza devam ediyoruz. 2018 sonunda bizleri daha da parlak rakamlar bekliyor” dedi.

İşsiz sayısı 581 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan düşerek yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye düştü. TÜİK’in açıkladığı İş gücü İstatistik verilerini değerlendiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan İstihdam Seferberliği’nin etkilerini 2017 işgücü istatistik sonuçlarında görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak seferberlik kapsamında neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda üyelerimiz ile paylaşımlarımıza devam ediyoruz. 2018 sonunda bizleri daha da parlak rakamlar bekliyor” dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 17:00
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İşsiz sayısı 581 bin kişi azaldı

İşsizlik rakamları düştükçe yüzler gülmeye başladı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2’ye düşmesini özellikle sevindirici bulan Doğan “2017 yılına atılım ve üretim yılı demiştik. Yılsonunda ihracatımız 157 milyar dolara ulaştı ve büyüme oranımız % 11,1 olarak gerçekleşti. TÜİK’in en son açıkladığı işsizlik oranlarındaki düşüş ve istihdam sayısının 1 buçuk milyonun üzerindeki artışı da teşvik paketlerinin ve yeni yatırımların iş hayatına olumlu yansıdığını göstermektedir.’’ dedi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü “Bununla birlikte söz konusu iyileşmeyi yeterli görmemek gerekir. Gençlerimizin iş hayatına istek ve adaptasyonunu yeterince sağlayamayabiliyoruz. Bu durum sonucunda istihdam oranları artsa da eğitimli ve yetişmiş işgücümüz aynı oranda artmayabiliyor. Tüm bunları aşabilmemiz için TÜMSİAD olarak her platformda vurguladığımız gibi üretmeye ve yeni istihdam olanakları oluşturmaya devam ederken, yetişmiş eleman sayımızı da arttırmamız gerekiyor. Böylece özellikle gençlerimizi iş hayatına adapte ederken üretimimizi de istenen kaliteye yükseltebiliriz.”

Anahtar Kelimeler:
TÜİK
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