İşsiz sayısı 581 bin kişi azaldı

İşsizlik rakamları düştükçe yüzler gülmeye başladı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2’ye düşmesini özellikle sevindirici bulan Doğan “2017 yılına atılım ve üretim yılı demiştik. Yılsonunda ihracatımız 157 milyar dolara ulaştı ve büyüme oranımız % 11,1 olarak gerçekleşti. TÜİK’in en son açıkladığı işsizlik oranlarındaki düşüş ve istihdam sayısının 1 buçuk milyonun üzerindeki artışı da teşvik paketlerinin ve yeni yatırımların iş hayatına olumlu yansıdığını göstermektedir.’’ dedi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü “Bununla birlikte söz konusu iyileşmeyi yeterli görmemek gerekir. Gençlerimizin iş hayatına istek ve adaptasyonunu yeterince sağlayamayabiliyoruz. Bu durum sonucunda istihdam oranları artsa da eğitimli ve yetişmiş işgücümüz aynı oranda artmayabiliyor. Tüm bunları aşabilmemiz için TÜMSİAD olarak her platformda vurguladığımız gibi üretmeye ve yeni istihdam olanakları oluşturmaya devam ederken, yetişmiş eleman sayımızı da arttırmamız gerekiyor. Böylece özellikle gençlerimizi iş hayatına adapte ederken üretimimizi de istenen kaliteye yükseltebiliriz.”