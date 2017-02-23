İSO'DAN BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "İstihdam Seferberliği" kapsamında bir haftada bin kişiye ek istihdam sağladı.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda başlatılan İstihdam Seferberliğine ilk büyük katkıyı yaparak bir haftada bin kişiye ek istihdam sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak seferberliğe heyecanla katıldıklarını belirterek, Türkiye'de işsizliğin düşmesinin, istihdamın artmasının, toplumsal huzurun gelişmesinin, ekonominin çarklarının dönmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bahçıvan, istihdam arz ve talebini bir araya getirmeye yönelik çalışmaların ilk semeresini şimdiden görmeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Odamızın ve üyelerimizin çabalarıyla yaratılan yeni istihdam sayısı, ne mutlu bizlere ki bir hafta gibi kısa süre içinde 152 firmamızla bin kişiyi aşmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının arzu ettiğimiz ölçüde daha da yükseleceğinden hiç kuşku duymuyorum. İSO üyesi tüm sanayicilerimizin başlatılan istihdam seferberliğine en etkili şekilde katılım sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Yıl içinde yeni istihdam yaratan ya da yaratacak olan üyelerimizin isimlerinin yer alacağı gurur listemizi başta internet sitemiz olmak üzere çeşitli mecralarda kamuoyuna duyuruyoruz. Odamız bünyesinde 'İstihdam Seferberliği Danışma Masası' oluşturduk. Firmalarımız, istihdam teşvikleriyle ilgili bilgi almak ve istihdam sağlayan firmalar listesinde yer almak için de bu masamızla iletişime geçebilirler. Eleman arayan firmalarımız da buraya başvurabilirler. Odamızda görev yapan İŞKUR iş ve meslek danışmanı ile size bu konuda destek olunacaktır."

TOBB'un başlattığı Nefes Kredisi kampanyasına da İSO olarak destek verdiklerini belirten Bahçıvan, İSO üyesi KOBİ'lerin kullanımı için toplam 75 milyon liralık kredi hacmi oluşturarak bu kampanyaya katıldıklarını, kampanyanın başından bu yana 343 üyenin yaklaşık 50 milyon lira kredi kullandığını aktardı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İSO'nun "İstihdam Seferberliği“ne destek kapsamında yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Oda bünyesindeki "İstihdam Seferberliği Danışma Masası" ile firmalar istihdam teşvikleriyle ilgili bilgi alabiliyor. "İstihdam Seferberliği Danışma Masası"nda eleman arayan firmalara destek sağlanıyor, Oda bünyesindeki İŞKUR iş ve meslek danışmanı firmalara destek oluyor ve yeni istihdam yaratan ya da yaratacak olan üyelerden oluşan gurur listesi internet sitesinde yayınlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı