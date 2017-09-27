"İŞ HASTALIĞINI ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Yarım asrı aşan iş hayatımda bir gün bile işe gitmediğim olmamıştır. Bu kadar çalışmamın karşılığını da aldım. İş hastalığını Allah herkese nasip etsin." dedi.

Konukoğlu, bir otelde düzenlenen 2. Perakende Teknolojileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iş hayatına 1963 yılında atıldığını söyledi.

Okulu bıraktıktan sonra babasının kendisini ustasına teslim ettiğini ve "Bundan sonra fabrikada bana baba demek yok, sen bir çalışansın" dediğini anlatan Konukoğlu, ustalarının da kendisine hiçbir zaman patron çocuğu olarak iltimas geçmediğini ifade etti.

Konukoğlu, 6 ay boyunca yerleri süpürdüğünü, ustalarından azar işittiğini dile getirerek, "Tornada, kaynakta çalıştım. En alttan başladığım için işleri bilirim. Yarım asrı aşan iş hayatımda bir gün işe gitmediğim olmamıştır. Bu kadar çalışmamın karşılığını da aldım. İş hastalığını Allah herkese nasip etsin." dedi.

İş adamlarına işletmelerinin yönetimini zamanı gelince bırakmaları tavsiyesinde bulunan Konukoğlu, "Ben '65 yaşında işi bırakacağım.' demiştim. Öyle de yaptım. Ölmeden önce idareyi teslim ettim. Aile işletmelerinde ölene kadar anahtar cebimde olacak, böyle bir ahlak var. Çocuğuna, hanımına bile maaş bağlayacaksın. Ne harcadığını bilecek, sorumluluk alacak. İşi devredip dışarıdan seyredin. Gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Böylece işletme körlüğünden de kurtulursunuz. Ben onun için 65 yaşında bıraktım. Bunun gelecek nesillerin yetişmesine de faydası oluyor." diye konuştu.

Konukoğlu, iş adamlarına hiçbir zaman tek söktöre bağlı kalmamalarını da önerdi.

Toplantıya katılanların sorularını da yanıtlayan Konukoğlu, işverenle çalışanların ilişkilerinin nasıl olması gerektiği yönündeki bir soruya "Çalışanlarınızla baba evlat gibi olun. Ben her zaman empati yapmaya çalıştım. Kendimi çalışanlarımın yerine koydum." yanıtını verdi.

Anadolu Haber Ajansı