İŞ BANKASI'NDAN "ALTIN GENÇLER"E ÖDÜL

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Bu yıl LYS’de 12 puan türünde dereceye giren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 185 öğrenciye ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katıldığı törenle verildi.

Bali, törende yaptığı konuşmada, 1971 yılından bu yana başarılı öğrencileri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, öğrencilerle onların başarılarında katkısı bulunan ailelerini ve öğretmenlerini kutladı.

İş Bankası’nın kalkınmanın temel öğelerinden biri olan eğitime çok büyük önem verdiğini vurgulayan Bali, Altın Gençler uygulamasının da bankanın bu konudaki yaklaşımının bir parçası olduğunu, ilk yıllarında ödül alanların artık 60 yaşını geçtiğini, aralarında İş Bankası Grubunda çalışanların olduğunu ifade etti.

Altın Gençler’e tavsiyelerde bulunan Bali, 2 milyonu aşan aday arasından gösterilen bu başarının ancak disiplinli çalışmayla sürdürülebileceğini belirterek, “Sizler başarılarınızla bütün topluma örnek, rol model oluyorsunuz. Başarının tadını çıkarın, ama asla rehavete kapılmayın. Başarının arkasındaki faktör zeka mı yoksa disiplinli çalışma mı diye sorarlar. Ben hep başarının arkasında sabırlı, kararlı ve disiplinli çalışmanın yattığını düşünüyorum. İşlenmemiş, çiğ zekanın hayatta karşılığı olmaz. Hayat, zekilerden çok disiplinlileri ödüllendirir” diye konuştu.

Küresel rekabet endeksinde ilk 10’a giren ülkenin kaliteli eğitim ve bilime de çok büyük önem veren ülkeler olduğunun altını çizen Bali, Türkiye’nin de bilim ve akılla yapılabileceklerin en iyisini yaratmak durumunda olduğunu söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Bali, İş Bankası’nın 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile 92 yıl önce yola çıktığını belirterek, “Banka 2 şubeden günümüzde 35 milyar TL’lik öz kaynağı ile Türkiye’nin en büyük öz kaynağına sahip bankası haline gelmiştir. Bunun, sizlerin ve kurumların başarısına örnek olmasını dilerim.” dedi.

Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

Anadolu Haber Ajansı