İŞ BANKASI’NA ÇİN’DEN 400 MİLYON DOLAR KREDİ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kredinin hem İş Bankası’nın hem de bankacılık sektörünün farklı araçlar ile yurtdışından fon sağlama kabiliyetinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacminin ilk kez 2000 yılında 1 milyar ABD Doları eşiğini geçtiğini, kaydedilen gelişmeler neticesinde de 2016 yılında 28 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını ifade eden Ertürk şöyle devam etti: “Zamanla Çin, Türkiye’nin dünya genelinde ikinci, Asya-Pasifik bölgesinde ise en büyük ticari ortağı haline geldi. Öte taraftan Çin’in gündeminde ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ ve ‘21. Yüzyıl Deniz Üzerinden İpek Yolu’ stratejileri de var. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu stratejilerin, Türkiye-Çin işbirliğini daha da artırmasını ve taraflara yeni fırsatlar getirmesini bekliyoruz. The Export-Import Bank of China’dan sağladığımız kredi, Çin’le iş yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayacak. Çin’in dünya ekonomisi ve ticaretindeki önemi her geçen yıl biraz daha artıyor. İş Bankası olarak Çin bankaları ile olan işbirliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.”

Türkiye İş Bankası, bu ay ayrıca yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 412 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlamıştı. Bu işlemle birlikte Aralık ayında sağladığı kaynak tutarı 812 milyon ABD Dolarına ulaşmış oldu.