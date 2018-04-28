İNSANLAR SOSYAL MEDYADA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Digital Age dergisi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Digital Age Summit, etkinlik öncesinde sosyal anket platformu Poltio ile işbirliği yaparak özel bir araştırma yaptırdı. “Teknolojiye ne kadar güveniyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği beş yüzü aşkın katılımcının verdiği cevaplar, teknolojiye olan güvenin ne kadar az olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %69’unu erkeklerin %31’ini ise kadınların oluşturduğu ankette en dikkat çeken sorulardan biri olan “Sosyal medyada kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna %49’luk bir kesim, sosyal medyayı aktif kullanmasına rağmen kendilerini hiç güvende hissetmediklerini ifade etti.“Günlük hayatta hangisinden daha çok bilgi alıyorsunuz?” sorusuna, ankete katılanların %25’i en çok dijital medyada okuduklarından bilgi aldığını belirtirken %22’si, internette yaptığı araştırmadan ve sosyal medyada takip ettiği kişilerin paylaşımlarından bilgi aldığını söyledi. “Teknolojinin gelişme hızı size ne hissettiriyor?” sorusuna %51’lik bir kitle, teknolojik gelişmelerin hızı karşısında endişe duyduğunu, %22’lik bir kitle ise hayranlık duyduğunu belirtti.