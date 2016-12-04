İHRACATTA TL'NİN AĞIRLIĞI ARTIYOR

TİM Başkanı Büyükekşi: TL ile ticaret dış ticaret açığının finansmanında ülkemize çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Dış ticarette TL'nin payının artması, cari açığın finansmanını kolaylaştıran çok önemli bir unsur.



İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN DEMİR - Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı Ocak-Ekim 2016 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,39 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, bu yılın 10 ayında 117 milyar 20 milyon 967 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın 5 milyar 966 milyon 591 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı.

TL karşılığında yapılan ihracat Ocak-Ekim 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,39'luk artış kaydetti. 2015 yılının ocak-ekim döneminde TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 4 milyar 955 milyon 644 bin dolar olmuştu.

Bu yılın 10 ayındaki ihracatın yüzde 48,52'si avro, yüzde 42,77'si dolar, yüzde 5,09'u TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

Verilere göre, Ocak-Ekim 2016'da ithalat işlemlerinin de 11 milyar 530 milyon 394 bin dolarlık kısmı TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,01 artış gösterdi. Ocak-Ekim 2015'te 11 milyar 192 milyon 491 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

İthalatın yüzde 56,11'i dolar, yüzde 35,50'si avro, yüzde 7,06'sı TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.



-"Cari açığın finansmanında çok ciddi avantajları var"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dış ticarette TL kullanımının Türkiye'de uzun zamandır gündemde olduğunu ifade etti. Türk lirası ile ticaretin artmasına yönelik adımlar atılmasının, TİM olarak hükumete sundukları taleplerinden biri olduğunu anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Gerek 2 hafta önce düzenlediğimiz İhracat Zirvesinde, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ı ziyaretlerimizde bu konuyu dile getirdik. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanını ziyaretimiz sırasında da bu konuda TCMB'nin daha yoğun çalışmalar yapması gerektiğini belirtik. 3 milyon kişiye istihdam sağlayan 65 bin ihracatçıyı temsilen, TCMB'nin diğer ülke merkez bankaları ile SWAP anlaşmaları yapmasını, bu sayede karşılıklı ticaretin yerel para birimleri üzerinden yapılabilmesinin önünün açılacağını kendilerine ilettik.

Tüm bu çalışmalarımızda amacımız, TL ile ticareti hak ettiği yere getirmek. Bu sayede TL'nin uluslararası ticarette yoğun olarak kullanımının verdiği bir itibar artışı yakalanacaktır. Ancak bundan da önemlisi TL ile ticaret, dış ticaret açığının finansmanında ülkemize çok ciddi avantajlar sağlayacaktır."

Büyükekşi, dış ticarette TL'nin payının artmasının, cari açığın finansmanını kolaylaştıran çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı. TL ile yapılan dış ticaret sayesinde, cari açığın finansmanında yurt dışından döviz temin etmeye ihtiyaç bulunmadığını dile getiren Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında 32 milyar dolar cari açık verdik. Bunun yaklaşık 7,5 milyar dolarlık kısmı TL ile yapılan dış ticaretten kaynaklanıyor. Dolayısıyla, bu miktarı hariç tuttuğumuzda geçtiğimiz sene dış finansman ihtiyacımızın olduğu cari açık miktarı 24,7 milyar dolar düzeyinde oldu. Aynı şekilde geçtiğimiz sene yüzde 4,5 olan cari açık/GSYH oranının dış finansman ihtiyacı gerektiren kısmı yüzde 3,5 seviyesindeydi. 2016 yılında da benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. 9 ayda verdiğimiz 24,8 milyar dolarlık cari açığın 5,1 milyar dolarlık kısmı TL ile yapılan dış ticaret kaynaklı.

TL ile ihracatımızın gelişmesi için TİM olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Firmalarımızın ihracatta döviz riskinden kendilerini koruyabilmelerinin bir yöntemi olarak TL ile ihracat yapmalarını telkin ediyoruz. Bu kapsamda TİM verilerine göre 2016 yılının ilk 10 ayında 182 ülke veya bölgeye TL ile ihracat yapıldı. Bu çerçevede, TL ile ihracat ve ithalatımızın daha yukarı seviyelere taşınması, dış ticaretimizde ödeme operasyonlarının kendi merkez bankamız üzerinden, başka bir ülke ve kurumun güdümüne takılmadan gerçekleşebilmesi gerek ekonomik gerek siyasi açıdan ülkemiz adına ciddi kazanımlar sağlayacaktır."



TÜİK verileri doğrultusunda bu yılın ve 2015'in ocak-ekim dönemleri itibarıyla döviz türlerine göre ihracat ve ithalat tutarları şöyle:



İhracat Dönem Tutar (Bin dolar) TL Avro Dolar Ocak-ekim 2015 120.406.064 4.955.644 53.195.281 57.673.413 Ocak-ekim 2016 117.020.967 5.966.591 56.779.419 50.058.455 İthalat Dönem Tutar (Bin dolar) TL Avro Dolar Ocak-ekim 2015 173.269.353 11.192.491 56.045.395 103.445.706 Ocak-ekim 2016 163.261.982 11.530.394 57.962.799 91.620.380

Anadolu Haber Ajansı