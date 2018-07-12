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İHRACATIN YÖNETİM KADROLARI BELLİ OLDU

27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi.

İHRACATIN YÖNETİM KADROLARI BELLİ OLDU

27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
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İHRACATIN YÖNETİM KADROLARI BELLİ OLDU

71 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirilen ilk Sektörler Konseyi toplantısında, ihracata yön verecek Yönetim Kurulu şekillendi. 27 sektörün her birini temsilen başkanların oluşturduğu TİM Sektörler Konseyi, 30 Haziran’daki Genel Kurul’un ardından ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle Başkanlığında toplanan konseyin ilk gündem maddesi, önümüzdeki 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadroların belirlenmesi oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” dedi.


Daha katılımcı bir yapı kuracağız
Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten Gülle şöyle devam etti:
“TİM’in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.


İhracatta 170 milyar doları aşarız

Yeni TİM yönetiminin Türkiye’ye ve ihracatçıya hayırlı olmasını dileyen Gülle, “İhracatımıza hayırlı olsun. İhracatımızı 500 milyar dolar bandına eriştirmek hepimizin ortak görevi, tüm çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, en kısa sürede Hükümet yetkililerimizi ziyaret edeceğiz, projelerimizi anlatacak, destek arayacağız. Bu yıl 170 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz, sonraki yıllarda her yıl rekorlar kırarak yolumuza devam etmeye kararlıyız” dedi.


TİM’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

İsmail GÜLLE - Başkan

İbrahim PEKTAŞ - Çelik Sektörü

Mustafa ŞENOCAK - Deri ve Deri Mamulleri Sektörü

Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU - Elektrik ve Elektronik Sektörü

İlyas Edip SEVİNÇ - Fındık ve Mamulleri Sektörü

Melisa TOKGÖZ MUTLU - Meyve Sebze Mamulleri Sektörü

Zeki KIVANÇ - Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Davut ER - Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü

Kutlu KARAVELİOĞLU - Makine ve Aksamları Sektörü

Salih Zeki POYRAZ - İklimlendirme Sanayii Sektörü

Salahattin KAPLAN - Halı Sektörü

Başaran BAYRAK - Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü

Orhan SABUNCU - Otomotiv Endüstrisi Sektörü

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