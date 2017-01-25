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HSBC İngiltere'deki 62 şubesini kapatacak

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:21
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Banka geçen yıl da ülkedeki 223 şubesini kapatmıştı

HSBC İngiltere'deki 62 şubesini kapatacak
LONDRA (AA) - İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, bu yıl içerisinde ülkedeki 62 şubenin kapatılmasının planlandığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, mobil ve internet bankacılığı kullanımının artması sebebiyle ülkede 62 şubenin bu yıl sonuna kadar kapatılmasının planlandığı bildirildi.

HSBC Perakende Bankacılığı Başkanı Francesca McDonagh, "Artık daha az insan şubeleri kullanıyor. İşlemlerin yaklaşık yüzde 90'ı dijital platformlar üzerinde yapılıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 80 seviyesindeydi." ifadelerini kullandı.

Banka geçen yıl İngiltere'de 223 şubesini kapatmış, 55 şubenin de bu yıl içerisinde kapatılmasının planlandığını duyurmuştu.

Son açıklamayla birlikte yıl içerisinde kapatılması planlanan şube sayısı da 117'ye yükselmiş oldu.


Anadolu Haber Ajansı
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