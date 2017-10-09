Hareket’in Yeni Yatırımı

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin lider kuruluşu Hareket, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Her yıl sürekli büyüyen ve 2017 yılı bütçesinin de %30’unu yatırımlara ayıran Hareket, makine parkına son olarak 750 ton kapasiteli Liebherr LTM 1750-9 vinç modelini ekledi.

Hareket, full konfigürasyon olarak teslim aldığı yeni mobil vinçle makine parkında bulunan vinç sayısını 81’e yükseltti. Türkiye’de rüzgar enerjisi santralleri yatırımlarının %50’sinin taşıma, kaldırma ve montaj operasyonlarını gerçekleştiren Hareket, yeni mobil vinci RES yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Yeni mobil vinç, Türkiye’de kullanılmamış olarak satın alınan en büyük mobil vinç olma özelliğini taşıyor.

Çekici yatırımı

Hareket, vinç yatırımının yanı sıra makine parkına 4 adet 2017 model Volvo 540 HP çekici ve 4 adet Faymonville marka dorse de ekledi. Son yatırımlarla birlikte Hareket’in çekici sayısı 72’ye yükseldi.

Basın Bülteni