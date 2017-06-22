HALKBANK’TAN KOBİ’LERE BAYRAMA ÖZEL KOLAY KREDİ FIRSATI

Reel sektörün en büyük destekçilerinden Halkbank’ın KOBİ’lere yönelik avantajlı kredi kampanyalarına Web’ten Bayram Kredisi ile devam ettiğini vurgulayan Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem şunları ifade etti: “Türkiye’de KOBİ bankacılığının değişmez adresi olarak müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Ramazan Bayramı’na özel sunduğumuz KOBİ’lere Özel Web’ten Bayram Kredisi de uygun ödeme seçenekleri ile son derece cazip bir kampanyamız. İşlerini geliştirmek isteyen KOBİ müşterilerimiz için de önemli bir fırsat olan bu imkândan faydalanmak üzere ihtiyacı olan müşterilerimizi halkbankkobi.com.tr’yi ziyaret etmeye bekliyoruz. Bu vesileyle tüm müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı da en içten dileklerimizle kutluyoruz.”
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